Ferrmed pide invertir en el eje mediterráneo en lugar del corredor central

El corredor mediterráneo desde Murcia hasta la frontera francesa «está incluido en los 17.800 km de máxima prioridad transeuropea» que el grupo de presión Ferrmed propone como «máxima prioridad en las inversiones» europeas y estatales, según el estudio «Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU» (Estudio Ferrmed sobre optimización del tráfico y del cambio modal en la Unión Europea), presentado ayer parte en Barcelona.

En la elaboración de este estudio han participado, según Ferrmed, «2.100 personas-día de trabajo y 24 expertos involucrados como ingenieros, economistas, geógrafos, arquitectos de toda la Unión Europea». Se prevé finalizarlo entorno a junio de 2022, por lo que la información facilitada ayer aún es provisional. Ferrmed ha identificado en su análisis las zonas con mayor tráfico de mercancías en la Unión Europea que son las que deberían concentrar el esfuerzo inversor de los Estados europeos para desarrollar las redes transeuropeas de transportes. Una apuesta inversora que permitiría aumentar la cuota de transporte por ferrocarril, estancada en España en el 4% de las mercancías desde hace años. De hecho, el estudio también destaca que no ha habido ningún incremento en la cuota del ferrocarril -que supone el 18% del volumen de transporte terrestre de mercancías de la Unión Europea, en los últimos quince años- y que la Red Central Transeuropea es «demasiado extensa», de unos 70.000 kilómetros. El programa Mercancías 30, presentado en octubre por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aspira alcanzar el 10% de cuota de mercado para el transporte de mercancías por ferrocarril. El objetivo europeo es conseguir que el 30 % de las mercancías que se movilizan lo hagan a través del ferrocarril a partir de 2030. «Es la única opción para lograr los objetivos del EU Green Deal (el pacto verde europeo) y debería ser considerada en las acciones que se incorporen al COP26», la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, aseguran a Levante-EMV desde Ferrmed. Esta asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2004, aspira a que «las conclusiones del estudio permitan facilitar el establecimiento de un plan coherente de mejora de la red de transporte terrestre de la Unión Europea para cumplir los objetivos de la Comisión Europea en la participación del ferrocarril para el año 2030 y, paralelamente, lograr los necesarios requerimientos medioambientales». Tras los 17.800 kilómetros prioritarios en las inversiones europeas y estatales (identificadas en tono azul en el mapa como EU Central Backbone Network y que suponen el 27% de la red central transeuropea) , se incluirían «8.100 kilómetros adicionales (el 12% de las redes transeuropeas de transportes y en rojo en el mapa que ilustra esta información) como segunda prioridad en inversión. En esta segunda tanda de prioridad inversora se incluiría el tramo del corredor mediterráneo desde Murcia hasta Algeciras o una futurible conexión entre los corredores atlántico y mediterráneo. El estudio de Ferrmed también identifica los grandes centros logísticos de la Unión Europea que movilizan la mayor concentración de tráfico de mercancías, sobre todo con Asia. «Son 8 Hubs Euroasiáticos estratégicos» a los que se unirían otros «22 Hubs europeos interrelacionados». Centros logísticos e industriales El binomio Barcelona-Tarragona está entre los ocho grandes hubs logísticos e industriales de la Unión Europea (UE) y es el primer destacado de la península ibérica. El resto son Ile de France, Berlin Brandenburg, Rhein-Ruhr Gebiet, Rhein-Neckar+ Frankfurt am Main, Randstad, Antwepen Bruxelles y Milano. La provincia de València quedaría enmarcada en el segundo grupo de 22 «Hubs europeos interrelacionados» junto a Madrid, Algeciras-Málaga, Lyon, Marseille, Hamburg, Hannover, Budapest, Roma y Nápoles, entre otros. Otra de las principales conclusiones es la necesidad de una urgente implantación del Sistema Ferrmed de transporte ferroviario integrado capaz de mover remolques de camiones y contenedores aislados, «poniendo el ferrocarril al servicio de la carretera». Ferrmed es una asociación multisectorial empresarial que actúa a modo de «lobby» con el objetivo de unir Europa de Norte a Sur mediante un corredor ferroviario que conecte las zonas de mayor actividad económica y logística, potenciando especialmente las conexiones de puertos y aeropuertos. En la conferencia celebrada ayer participaron Matthias Ruete, coordinador europeo de ERTMS de dirección general de Movilidad de la Comisión Europea; Wang Baolai, del gobierno de Zhengzhou; Denis Choumert, presidente del Consejo Europeo de Transportistas; y Ralf Charley Schultze, presidente de la UIRR, la organización internacional por el transporte combinado tren y carretera.