A las puertas de la Navidad, la sexta ola de la covid no da señales de control, sino más bien de lo contrario. Sanidad notificó ayer un total de 9.648 nuevos casos positivos desde el pasado viernes, así como 11 fallecidos, entre los que se encontraba un joven de 27 años que no se había vacunado contra la covid-19 y que tampoco tenía patologías previas, según confirmaron fuentes de la conselleria.

La cifra de los casi 9.650 contagiados, diez días después del puente de diciembre, supera a las registradas en la pasada quinta ola de verano, sumando también los datos de viernes, sábado y domingo. El peor registro de esa oleada joven fue el acumulado entre el 23 y 25 de julio con 9.305 casos. En cuanto a notificaciones sería el peor lunes de todo 2021, si bien en enero, en plena tercera ola, la actualización de casos era diaria. Por ejemplo, solo en 24 horas, el lunes 25 de enero la conselleria sumó 8.423 casos. Hasta el momento, la mayor cifra de casos tuvo lugar el 20 de enero con 9.810 casos en solo 24 horas, en los peores momentos de la pandemia.

Actualmente hay 33.821 casos activos, lo que supone un 5,75 % del total de positivos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró ayer, tras la reunión de la comisión interdepartamental que aprobó la ampliación del pasaporte covid, que hay casi un 40 por ciento más de contagios que el año pasado. Así, la cifra de positivos de este lunes supera notablemente la más alta registrada hasta ahora en la sexta ola: los 6.696 casos del pasado lunes, 13 de diciembre. Un 70 % más de casos comparando ambas fechas.

Respecto a la irrupción de la variante ómicrom y su expansión, Barceló informó de un nuevo caso también secuenciado en Elx que correspondía al de una mujer procedente de Dinamarca. Según recogió Europa Press, la titular de Sanidad especificó que hasta ahora se han detectado en la Comunitat Valenciana seis casos de la nueva cepa: cinco positivos de una comida de València de donde salió el primer caso, más el nuevo de la mujer infectada durante ese viaje.

Barceló avisó de un posible «cambio de tendencia» ante la irrupción de ómicron, por lo que aseguró que es «posible» que esta nueva variante «crezca y vaya ocupando el espacio que ahora ocupa delta», como ha sucedido en Reino Unido y como está viéndose en otras autonomías. La titular de Sanidad indicó que, aunque la secuenciación es aleatoria, «sabemos perfectamente por la experiencia de otras comunidades autónomas que el cambio de tendencia puede ser en días».

Los once fallecimientos notificados ayer son de cuatro mujeres de 63, 64, 73 y 90 años; así como de siete hombres con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años. El fallecido de 27 años no estaba vacunado y es el único deceso que no presentaba ningún tipo de patología crónica previa. Perdió la vida en la UCI de La Fe la semana pasada, donde no pudieron hacer nada por salvarle. El total de muertos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.032 personas (898 en la provincia de Castelló, 3.085 en la de Alicante y 4.049 en la de Valencia).

Barceló reiteró ayer que la vacunación «salva vidas» y que la hospitalización «no tiene nada que ver» con la situación del año pasado, ya que «estamos un 50 % por debajo en ingresos». Pese a esta mejor situación respecto a diciembre de 2020 cuando había más de 1.391 ingresados, la presión hospitalaria sigue aumentando poco a poco en esta sexta ola.

Más de 800 ingresados ayer

Los hospitales valencianos tenían ayer 118 enfermos covid más en planta y diez camas UCI ocupadas más que el pasado viernes, cuando había 694 hospitalizados y 138 en cuidados intensivos, respectivamente. Las personas ingresadas son 812. Ante esta ocupación hospitalaria, el Colegio de Enfermería de Valencia alertó de que los profesionales de enfermería, especialmente en las UCI, donde los problemas «se centran en la falta de personal y de organización», viven una «dramática» situación debido a que los ingresos y las entradas en cuidados intensivos a causa del coronavirus «casi se han triplicado en el último mes». Ante esta situación, Sanidad está ampliando las camas UCI y con la habilitación de espacios como gimnasios y salones de los centros clínicos para pacientes no covid, según informó en un comunicado.

Sanidad acordó la pasada semana el confinamiento de un total de 444 grupos de 225 centros educativos. El incremento ha sido de más del 50 % intersemanal, pues en los cinco días precedentes, de los que tres fueron fiesta por el macropuente de la Constitución y la Inmaculada, el balance era de 291 aulas aisladas en 163 colegios e institutos. Por tanto, del 13 al 17 de diciembre se cerraron más de 150 nuevos grupos burbuja debido a la mayor circulación del virus. Los centros afectados ascendieron en 62 respecto a la cifra del 6 al 10 de diciembre)

Así, según el balance que remite la Conselleria de Educación, durante la tercera semana de diciembre, el 11,5 % de los centros educativos concluyó con algún aula aislada. El total de 444 grupos confinados sale de la decisión de las autoridades de Salud Pública de aislar 292 grupos de 125 centros educativos, mientras que permanecían confinados, de semanas anteriores, 152 grupos de 100 centros. Además, se desconfinaron 139 grupos de 63 centros .

La situación es similar a la del curso pasado en la misma semana, pues entonces había confinadas 441 aulas (tres menos que ahora) de 258 centros educativos (33 más que este año). En la semana del 14 al 18 de diciembre de 2020, se confinó a 231 grupos de 137 colegios, se desconfinaron 207 aulas de 127 centros y permanecieron en aislamiento, de otras semanas, 210 grupos de 121 colegios.

Cabe recordar que la pasada semana fue cuando empezó la vacunación de los menores de 11 años en los centros educativos para intentar frenar el elevado número de casos en este tramo de edad, que a cierre de la semana pasada era de 878 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días. En total se inmunizó a 50.000 niños y niñas de entre 9 y 11 años, según Sanidad.

Con la aplicación de los protocolos de seguridad, Salud Pública estableció el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 1,1 % de alumnos y de un 0,3 por ciento del profesorado.

c.g.a. valència