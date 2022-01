Cuándo un objetivo está cumplido no siempre tiene una fácil respuesta. Y más si su completa ejecución no depende de quien lo impulsa en un inicio. Algo así le ocurre al Gobierno de España con la reforma de la financiación autonómica. No se puede considerar como algo finalizado, pero defienden que su parte está hecha por lo que, ¿por qué no incluirla en la lista de tareas realizadas?

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha hecho balance este miércoles de las medidas puestas en marcha por el ejecutivo de las que ha destacado que ha cumplido con el 50 % de los compromisos adquiridos. Un porcentaje que coincide con el tiempo transcurrido de legislatura y en el que se encuentra la propuesta de un nuevo sistema de financiación. Calero ha destacado que el Ministerio de Hacienda ha presentado "un plan para empezar a hablar" que parte "del trabajo de los expertos" y tiene como "líneas generales" la población ajustada, una propuesta que, ha defendido, "va en la línea de las reivindicaciones valencianas". El proceso a partir de ahora es, ha dicho, "imparable". No obstante, pese a que en el balance se le haya puesto el tick de misión cumplida, la ex alcaldesa de Sagunt ha admitido que a esta le falta "un largo recorrido". Eso sí, ha recalcado que ese tiempo que falta para que el nuevo modelo de reparto entre en funcionamiento "no depende del Gobierno". "Ojalá sea pronto", ha expresado, "pero todos sabemos que necesitamos la complicidad de todos los grupos". De momento, el ministerio que dirige María Jesús Montero no ha incluido la reforma de la financiación en el plan legislativo para 2022 por lo que el "largo recorrido" será podría ser de más de un año. A finales de enero se presentan las alegaciones por parte de las comunidades autónomas y tras estas tendrá que venir la negociación de un acuerdo que, para Calero, "no sé si llegará este año, pero habrá que trabajar mucho". Y aunque el reparto de recursos a través de un nuevo modelo todavía haya de esperar seguramente a que se jubilen los recién estrenados calendarios, la delegada del Gobierno ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "nunca ha estado mejor financiada que con este gobierno". Así, ha puesto en valor los 1.400 millones de euros de los fondos covid extraodinarios de 2021 y los 1.530 millones en inversiones que están asignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para el territorio valenciano.