Hace un mes Carlos San Juan daba las gracias en Internet a las 50 personas que habían firmado su petición para dar un trato humano en los bancos las personas mayores que no supieran usar los cajeros. Hoy lleva casi 450.000 firmas y se acaba de entrevistar con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que le ha comunicado que en tres semanas se reunirá con representantes de la banca para aportar soluciones a la exclusión financiera que sufren las personas mayores.

"Nunca en mi vida había visto tantísimas cámaras en la puerta de mi casa", cuenta San Juan, que no para de atender medios de comunicación y agradecer a cada uno de los periodistas que difundan su causa. Pero este valenciano de 78 años no va a cejar en su empeño a pesar de todo lo conseguido. "Pido a la gente que siga firmando, que los medios me sigan dando voz. No daremos por terminada la petición hasta que veamos hechos reales y la atención en las sucursales para las personas mayores sea correcta y humana".

El objetivo de Carlos es el medio millón de firmas, y una vez recabadas concertar una reunión con los representantes de los principales bancos y el Ministerio de Economía para entregárselas. Espera conseguirlas a principios de febrero para hacerle llegar sus propuestas. Agradece también al Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, que haya instado al Congreso a un cambio legislativo para mejorar la atención humana en las oficinas bancarias.

En la conversación con Hernández de Cos "se habló de lo mismo que llevo trasladando desde el principio, y él mostró sus buenas intenciones y que sabía del tema y estaba muy sensibilizado". Para San Juan "la banca se ha dado cuenta gracias a la campaña de recogida de firmas y los medios que hay cosas que tienen que corregir, en qué medida lo van a hacer es algo que desconozco". Durante la llamada, que ha durado unos 45 minutos, San Juan ha defendido que "seguiremos recogiendo firmas hasta que haya cambios".

"No daremos por terminada la petición hasta que veamos hechos reales y la atención en las sucursales para las personas mayores sea correcta y humana", dice San Juan

La llamada con el Banco de España llega varios días después con la conversación también con Carlos Cuerpo, el secretario del Tesoro dependiente del Ministerio de Economía y "una persona muy cercana a Nadia Calvino (vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos)", según Carlos. En esa llamada "pedí que definiera sus buenas intenciones por escrito para poder colgar el texto en internet y que todos los firmantes de la iniciativa lo vieran, pero esa propuesta no llevó a buen término. Pero se ofreció incluso a viajar él a València para tener una entrevista presencial, ya que yo soy colectivo de riesgo", asegura. Tras la llamada se emplazó también a reunirse con la banca en la misma fecha que el Banco de España.

Iniciativa social

"No sé. Me parece todo un sueño. Estoy anonadado. Ponte en mi lugar, una persona mayor... no me esperaba nada en absoluto cuando empecé la petición. Pero en vez de desahogarme con un familiar y decirle 'qué mal está todo' decidí hacer una recogida de firmas y tuve suerte de que la plataforma se interesó", cuenta San Juan.

Por otro lado, agradece a los medios de comunicación el apoyo mostrado desde el principio. "Les estaré eternamente agradecidos, no ha faltado ni uno por cubrir esta historia, y todos con muchísima empatía. Aunque la mayoría no lo decían, por su tono de voz y forma de hablar conmigo veo que la mayoría de periodistas están a favor de esta petición", remarca.

Pese a que podría utilizar las firmas para impulsar una iniciativa parlamentaria, San Juan no se plantea llevar su reivindicación al Congreso. "Esta no es una petición política, sino social. Evidentemente esperemos que haya cambios para mejorar la atención, pero la protesta es ciudadana", cuenta.