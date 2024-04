El Saguntino apela a su afición para dar un paso de gigante en la permanencia

El Atlético Saguntino quiere llenar una vez más el Nou Morvedre para arropar al equipo en la final por la permanencia en Segunda RFEF, que le enfrenta este domingo a partir de las 12 horas a la UD Alzira. Los rojillos afrontan el choque con el doble objetivo de eludir el descenso directo y también la posición de play out que ocupan en la actualidad, aunque todo pasa por ganar el derbi provincial.

Para que el ambiente en el feudo romano sea el de las grandes ocasiones, la directiva permitirá que cada socio esté acompañado por tres invitados, ya que "el objetivo es que la afición impulse a los jugadores a conseguir la importante victoria", según explica Rubén López. Si los tres puntos se quedan en casa, el Saguntino superaría a un rival contra el que se ha enfrentado en 40 ocasiones, con 14 triunfos rojillos, 15 para los de la Ribera y 11 empates.

A este trascendental choque, ambos llegan en dinámicas similares, al sumar 7 puntos en las cinco últimas jornadas, así que los romanos confían en que las gradas sean el factor desequilibrante que permita dar una paso de gigante hacia la salvación.

Todo por decidir

Desde la directiva, López reconoce que "es toda una final. Estamos mentalizados en ganar para acercarnos mucho a la permanencia, a pesar de que, pase lo que pase, todo se decidirá en la última jornada", cuando los hombres dirigidos por Beni Espinosa se medirán a domicilio al Valencia CF Mestalla, que también está inmerso en la lucha por la salvación.

Acción de un reciente partido en el Nou Morvedre. / Camila Gamboa/Atlético Saguntino

Desde la plantilla saguntinista, uno de los jugadores que se ha convertido en pieza clave en el ataque, José Álvarez, explica que "el equipo está convencido y trabajando a tope en cada entrenamiento, después de la victoria en Terrassa". Con respecto a la salvación y las dos últimas jornadas de liga, cuenta que "va a estar todo muy apretado. Saldremos a ganar los dos partidos que nos quedan y ya después veremos que hacen los rivales. Lo único que nos preocupa es dejarlo todo sobre el césped y poder salvar la categoría".

"Quien quiera pitar, que no venga"

Sobre el ambiente que se espera este domingo, Rubén López se muestra crítico con los aficionados que en los últimos encuentros han pitado a su equipo, que está intentando lograr la salvación. "Pedimos que apoyen al equipo, no se puede venir en esta situación a criticar a los chavales. Quien quiera hacer eso, mejor que no venga. En Terrassa deberíamos haber desplazado a gente y no lo hicimos".

Por ello, espera que frente a la UD Alzira, la grada vuelva a ser el jugador número 12, "lo que siempre ha sido. Tenemos una afición con alma, sentimiento y que viene a apoyar", un mensaje que refuerza José Álvarez al señalar que "les necesitamos más que nunca. Juntos podemos conseguir el objetivo".