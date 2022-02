El Consell pide ampliar la desconcentración de sedes del Estado a los organismos ya existentes

El nuevo reglamento que aprobará el Consejo de Ministros para decidir dónde alojar las sedes de los nuevos organismos estatales es una buena noticia para el Consell que, no obstante, se queda corta respecto a sus reivindicaciones. Una alegría con un "pero" con la que se abre un melón que el propio 'president' de la Generalitat ha defendido de forma personal: la necesidad de sacar de Madrid las sedes de algunas instituciones.

El Gobierno dará su visto bueno este martes al procedimiento que marcará la ubicación de los entes estatales que se constituyan a partir de ahora y que permitirá que comunidades autónomas, municipios, cabildos o diputaciones se postulen para acogerlos. Algo así como lo que ocurre con la celebración de unos Juegos Olímpicos en la que hay localidades que presentan su candidatura y un jurado acaba decidiendo.

En el caso de estas nuevas sedes no será el Comité Olímpico Internacional el que decida sino a través de informes del Ministerio de Política Territorial en los que, vez de valorar infraestructuras deportivas como ocurre con la organización de los eventos olímpicos, se tendrán en cuenta otros condicionantes como la tasa de desempleo de la zona donde se vaya a ubicar, la despoblación o la situación del mercado de la vivienda, según adelantó El País.

El reglamento que aprobará el Consejo de Ministros permitirá a municipios, cabildos, diputaciones o comunidades autónomas presentar su candidatura para alojar ser sede de una entidad estatal

El documento supone un espaldarazo a la propuesta de desconcentración de sedes dentro del discurso de "la España de Españas" que defiende Puig y su alegato federal. Fuentes del Consell muestran su apoyo al proyecto y aseguran que esperarán al desglose de los condicionantes concretos para ver cómo podrán ayudar a las localidades valencianas que quieran asumir la sede de estos nuevos organismos.

También en la Diputación de Valencia estarán pendientes de ver qué requisitos se exigirán o qué puntuaciones se establecerán a que entidades supramunicipales (como las diputaciones o la Generalitat) colaboren en la candidatura, desde la cesión de espacios hasta el desarrollo de todo tipo de facilidades para el funcionariado que se haya de establecer en el nuevo puesto de trabajo. "Si nos lo piden los ayuntamientos, se les ayudará, de manera oficial y extraoficial", dicen fuentes de la corporación provincial.

No obstante, el plan del ejecutivo central no colma del todo las aspiraciones valencianas que reclaman que la descentralización de sedes no se circunscriba exclusivamente a nuevos organismos sino que incluya también a los que ya están en funcionamiento. El ejemplo paradigmático es el de Puertos del Estado, una entidad que se encarga de la gestión portuaria en un edificio a más de 300 kilómetros del mar, y de la que Puig ya ha reclamado su gestión en varias ocasiones.

Dentro de esta idea de descentralización de las nuevas sedes de organismos estatales, la Comunitat Valenciana contará con una de las ya anunciadas y que no se someterá al proceso que aprobará el Gobierno: la nueva plataforma inteligente de destinos turístico de España que se albergará en Benidorm. La ciudad será la encargada de albergar el futuro Data Space en las instalaciones de Invatur, propiedad de la Generalitat en la capital de la Marina Baixa.