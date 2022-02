La Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de la C. Valenciana (Semes-CV) ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que interceda y reclame la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias, como una medida más para acabar con "el grave problema de recursos humanos" que aseguran están sufriendo.

Así lo han pedido esta mañana desde la Semes-CV en una nota de prensa en la que piden que Puig defienda la creación de la especialidad médica en el próximo Consejo Interterritorial. "Necesitamos poner sobre la mesa los problemas que esta situación genera y que, el presidente Sánchez tome medidas inmediatas y urgentes. Si se hubiese aprobado hace años la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, hoy no faltarían médicos, y los pacientes no estarían sufriendo las consecuencias de esta situación", aseguran.

Según denuncian desde la sociedad, los servicios de urgencias de las tres provincias "sufren una sobresaturación de pacientes y están agotados". "Nunca nos hemos quejado por ello, ni tan siquiera en el peor momento de la pandemia, porque nuestra vocación es salvar vidas", en palabras del presidente de la sociedad en la C. Valenciana, Javier Millán, jefe del servicio en el Hospital La Fe, sin embargo, auguran que, de seguir así "en los próximos años no va a haber médicos de urgencias y emergencias para cubrir la cobertura demandada. Ahora mismo, os aseguramos que no existe recambio generacional", añaden.

Y los que hay, según Millán, se ven abocados "a salir de nuestro país" al no existir la especialidad. "El Gobierno de Sánchez está fomentando la fuga de talentos", insisten.