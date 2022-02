Puig apuesta por una Fallas adaptadas a la pandemia, como en septiembre

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconocido que las próximas Fallas no se podrán celebrar "con total normalidad". Puig ha hecho estas declaraciones durante su visita al Hospital Clínico de València, la Fe y el vacunódromo de la Ciudad de las Artes, junto con la ministra de Sanidad Carolina Darias. El president no ha dudado en afirmar que la situación epidemiológica ha mejorado pero todavía no se ha superado la pandemia de coronavirus por lo que la celebración de las Fallas el próximo mes de marzo debe adaptarse a las "condiciones que la pandemia exige".

Puig ha subrayado que en estos momentos "estamos en un claro proceso de estabilización de la pandemia". "Todos los indicadores marcan una tendencia a la baja y es cierto -ha matizado el president- que la experiencia de las últimas fallas han sido todo un éxito". Con estas declaraciones, Ximo Puig ha querido dejar claro que sería irresponsables celebrar unas fallas con total normalidad porque "aún estamos condicionados por el estado de la pandemia". Recuperación emocional En este sentido, durante su comparecencia, el president reconoció también que estas fiestas suponen un momento importante en la recuperación emocional de los ciudadanos y ayudan y adelantó que la secretaria autonómica de Salud Pública estará en contacto con el ayuntamiento y los sectores falleros para trabajar en las medidas para adaptar las celebraciones a la situación epidemiológica.