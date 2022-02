Otro juzgado condena a Sanidad a indemnizar a los médicos por desprotección en la primera ola

Una nueva condena a la Conselleria de Sanidad por desprotección de los médicos en la primera oleada de covid. Si las dos anteriores fueron de juzgados de Alicante, esta vez es del juzgado de lo social número 10 de València, que ha dado la razón al sindicato médico de la Comunitat Valenciana CESM-CV y ha condenado a la Conselleria de Sanitat a indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 euros.

Según el fallo hecho público esta mañana por CESM-CV, que ha mostrado de nuevo su satisfacción por la sentencia, la sentencia establece como hechos probados: "Los medios de protección de que disponía la demandada eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a que se encontraban expuestos los médicos que continuaron desempeñando su función en todo momento. De hecho, se les llegó a proporcionar una mascarilla quirúrgica para varios días o a lo sumo una mascarilla por día en los servicios en los que existía un riesgo mayor, concretamente en Urgencias".

Añade la sentencia que "las mascarillas FFP2 se encontraban bajo llave y solo eran suministradas en casos contados. Los facultativos tampoco disponían de guantes ni de batas".

Asimismo en la sentencia se refleja, según el sindicato, que la conselleria "reconoce que tenía menos medios de los necesarios", y, por tanto, la condena a indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 euros al haber estado expuestos a riesgo de contagio por covid-19 en los centros de salud y hospitales.

El equipo jurídico del sindicato médico CESMCV estudia recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana para que las cantidades a indemnizar se ajusten a lo reclamado en la demanda y conforme acordó en la anterior sentencia el juzgado de lo social número 5 de Alicante. El juzgado de lo social número 1 de Benidorm también dio la razón al sindicato en otra condena que obligaba a la Generalitat a indemnizar a los facultativos con cantidades de entre 2.000 y 6.000 euros.

La conselleria que dirige Ana Barceló ya anunció que iba a recurrir estas sentencias, ya que aunque las respetaba, no las consideraba ajustadas a la situación de emergencia sanitaria que se vivió en la primera oleada. La consellera Barceló ya dijo en las Corts Valencianes que la Generalitat Valenciana hizo todo lo posible por proteger a los sanitarios, incluso fletando aviones para traer materiales de protección en un momento de desabastecimiento generalizado no solo en la Comunitat Valenciana sino en también en España. Desde el Partido Popular se reclamó al president Ximo Puig que no las recurrirá y que indemnizará a los médicos.