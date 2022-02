"No hay más riesgo de salmonela ahora"

El brote de salmonella a raíz del consumo de huevos de origen español que afecta a seis países y deja centenares de damnificados, entre ellos 2 muertos, “ocurrió en septiembre del año pasado y es un caso puntual del que no hay que preocuparse”, aseguró a Levante-EMV el presidente del Instituto de Estudios del Huevo (IEH) y el director del Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunitat Valenciana (CECAV), Pablo Catalá.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han notificado que la contaminación ha provocado hasta ahora 272 casos y la cepa podría circular por varias granjas.

"La aparición de estos casos responde al estricto sistema de control que hay en Europa"

"Pero eso no significa que haya más riesgo ahora. La aparición de estos casos aislados responde al estricto sistema de control que tenemos en Europa, que permite realizar una trazabilidad para buscar el origen y detenerlo”, explicó Catalá, que aseguró que se están realizando “un estudio microbiológico y uno epidemiológico para detectar el origen exacto”, sin detallar qué granjas españolas están relacionadas con este brote.

“Se habla de tres granjas, pero realmente solo hay una en la que se ha encontrado una cepa de salmonellosis parecida. Pero eso no quiere decir que sea esa, porque el estudio no está cerrado”, explicó el experto en la calidad del huevo. “Todos los días exportamos millones de huevos, por lo que la noticia en realidad no es relevante”, añadió Catalá.

“Pasa lo mismo que con la covid-19, que aunque estés vacunado pueden producirse cepas nuevas y se buscan para detectarlas”, aseguró el experto. De hecho, la EFSA establece conexiones microbiológicas entre actual brote de salmonella y otro ocurrido en 2019 en Países Bajos, lo que apunta a una amplia expansión de la cepa.

Un total de 25 personas han requerido hospitalización de un total de 216 casos en Francia, 22 en España, 12 en Países Bajos y otros 12 en Reino Unido. Las dos víctimas mortales confirmadas a raíz del brote se han producido en España y Francia, respectivamente. Es en este último país, el más afectado, en donde se inició la investigación de las agencias en septiembre de 2021 tras detectarse un alza de las infecciones por salmonellosis.