Los pacientes covid ya ocupan menos del 10 % de camas en los hospitales

La presión asistencial en los hospitales valencianos también empieza a ver la luz al final del túnel de oscuridad que ha supuesto esta sexta ola, aunque no de forma tan rápida como la caída que se está dando en los contagios diarios. Por primera vez desde finales de diciembre, la ocupación hospitalaria de los pacientes covid en planta ha descendido por debajo del 10 por ciento -se situaba este martes en el 9,23 %-, lo que permite a la Comunitat Valenciana pasar al riesgo medio en este parámetro, que junto con el de ocupación de las unidades intensivos, marca ahora la gravedad de la pandemia del coronavirus.

El descenso de la ocupación de camas con pacientes covid ha permitido que algunos hospitales liberen zonas dedicadas a estos enfermos y retomen la actividad quirúrgica programada, como es el caso del hospital Arnau de Vilanova desde este lunes. Según los datos recabados por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato CCOO PV, los quirófanos del centro hospitalario de Gandia, en la Safor, también han reanudado desde esta semana la actividad programada y no urgente, que siempre es la que se paraliza con el alza de las oleadas, ya que las cirugías urgentes y las oncológicas se han mantenido siempre. En Gandia, este lunes había 35 pacientes covid ingresados en planta y cinco en las UCI, mientras que en Alcoi la evolución es también bastante favorable con 15 hospitalizados con coronavirus en planta y solo uno en intensivos.

En todos los hospitales valencianos este martes había ingresadas 1.270 personas -379 menos que el martes pasado-, de las que 128 estaban en las UCI -21 menos que hace una semana-, donde la presión es mayor y aún se mantiene en el riesgo alto por encima del 15 % -este martes un 15,38 %- de las camas de intensivos ocupadas por pacientes con covid-19. En el General de València había este lunes ocho pacientes covid en la UCI, mientras que en el Clínico eran once los ingresados en las unidades de intensivos de un total de 109 enfermos con covid. En el General de Elx eran cuatro los ingresados en intensivos, mientras en planta ocupaban 24 camas. Hace diez días eran 36. Mientras que el centro del Vinalopó-Elx la situación era más favorable con tres enfermos en críticos y 18 en planta.

A pesar de la bajada de casos, las urgencias en algunos hospitales siguen saturadas debido a la llegada de numerosos pacientes con otras patologías. Este lunes, en los servicios de Urgencias del General había 24 pacientes con ingreso y sin cama asignada, según Comisiones Obreras.

La caída de los ingresos diarios en hospitales es superior al 62 por ciento en dos semanas

El alivio en la presión asistencial se observa también en los ingresos diarios que han ido registrando los centros hospitalarios valencianos. A finales de enero y principios de febrero eran más de 200 los pacientes con covid que tenían que ser hospitalizados debido a sus complicaciones. Quince días después los ingresos en 24 horas no llegan al centenar. Este lunes fueron 81, según el informe del Ministerio de Sanidad, por lo que la caída es superior al 62 por ciento en dos semanas. Asimismo son doce días continuados de notificaciones con más altas hospitalarias que casos nuevos. Este martes hubo más de 15.300 frente a más de 6.280 contagios. Otro síntoma de la caída de la sexta ola.

El riesgo de acabar hospitalizado se multiplica sin las vacunas

La vacunación mayoritaria -más del 91,3 % de valencianos y valencianas mayores de 12 años tiene la pauta completa- ha hecho posible que esta gran oleada de casos no haya provocado los efectos tan graves que tuvo la tercera ola de principios del año pasado, que fue la más mortífera y la que tensionó los hospitales de una forma abrumadora. El riesgo de acabar hospitalizado o de ingresar en las UCI se multiplica si no se tiene puesta la dosis contra la covid. Así, según el último informe del Ministerio de Sanidad, en el grupo de 60 a 79 años, hay un riesgo 22,3 veces mayor de ingreso entre los no inmunizados, así como 43,6 veces mayor de llegar a las unidades de intensivos respecto a los que sí se han puesto cualquiera de las vacunas autorizadas por Sanidad. En el grupo mayor de 80 años, el riesgo de hospitalización es nueve veces mayor.