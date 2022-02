Las escuelas de idiomas ofrecerán clases a distancia el próximo curso

Las escuelas oficiales de idiomas (EOI) ofrecerán el próximo curso un nuevo servicio, bajo la denominación de «EOI Virtual». Así es como el departamento de Educación del Consell ha bautizado la oferta online que el próximo curso empezarán a impartir las escuelas de idiomas y que, previsiblemente, se estrenará con clases a distancia de valenciano e inglés, los dos idiomas más demandados actualmente, sobre todo por motivos laborales.

De hecho, es en gran parte por las y los trabajadores por lo que la conselleria se ha decidido a emprender este camino. Fuentes de Educación explican a Levante-EMV que el perfil de alumnado de las EOI es de «personas que se han incorporado, o están en proceso de incorporación, al mercado laboral, lo que en algunos casos dificulta la asistencia regular a los cursos presenciales».

Por esto proponen un sistema de aprendizaje «flexible» y completamente online, que también puede beneficiar a personas de zonas que no tienen una EOI o alguno de los aularios cerca —aunque las sedes se han multiplicado los últimos cursos, pasando de 10 a 25 en toda la C. Valenciana— o cuando la más cercana no cuenta con la oferta deseada, además de estudiantes de otros niveles.

La conselleria apunta que la sede administrativa de la EOI Virtual se situará en Castellón (la Plana) y que, además, al no ser clases presenciales, «hay posibilidad de acoger al alumnado con independencia de la capacidad de las instalaciones, además de la disminución de desplazamientos del profesorado y el alumnado».

Las personas interesadas en certificar este curso sus conocimientos sobre alguno de los 17 idiomas que imparten actualmente las EOI tienen hasta el próximo lunes 28 de febrero para apuntarse a las pruebas de certificación, en el caso de ser alumnado oficial (que ya cursa sus estudios en alguna EOI). Para el resto de la ciudadanía, el plazo será entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. El trámite es telemático y los exámenes serán del 1 al 22 de junio.

La EOI Virtual supone «un nuevo enfoque en la enseñanza oficial de idiomas en el territorio valenciano», detalla el departamento de Campanar. Si bien pretenden que el próximo curso la oferta online se limite a inglés y valenciano, esperan que en 2023-24 la modalidad a distancia se pueda ampliar a francés y alemán.

Este curso, si bien aún no está implantada la EOI Virtual —que contará con personal específico, afirma Educación— el profesorado de los centros preuniversitarios ya contaba con oferta online (para poder cumplir con los requisitos lingüísticos de Educación); y también los niveles «piloto» B1 y B2 (que han sustituido la oferta de That’s English este curso).

Ahora, la conselleria ya tiene listo el borrador del decreto con el que nacerá la EOI Virtual, que este jueves pasar por la Mesa de Educación y la próxima semana podría publicarse en el Diari de la Generalitat Valenciana (DOGV).