La militante trans del PP de Gandia queda a expensas del recuento de avales para medirse a Feijóo

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP es casi un hecho, un formalismo al que le han salido renglones de más, formularios no previstos. Una de las trabas tiene origen en Gandia y se llama Alexia Herranz quien este miércoles afirma haber presentado unos 120 avales, una veintena más que el mínimo exigido para poder formalizar su candidatura a dirigir el PP.

Frente a la sede de la plaza América de València, Herranz asegura haber entregado en las oficinas del PPCV un total de 41 avales recogidos mayoritariamente en la Comunitat Valenciana. El resto, hasta alcanzar los alrededor de 120 que defiende tener, se presentarían en otras sedes a lo largo y ancho de todo el Estado.

La pelota está en estos momentos en el tejado del comité organizador del congreso. Son ellos, dirigidos por Esteban González Pons, los que tendrán que comprobar que la militante cuenta con un centenar de militantes que le avalen, que se encuentren a corriente de pago y que no lo hayan hecho también a la otra candidatura. En caso de no darse validez al mínimo de 100, la candidatura de Herranz decaería.

Mientras tanto, el paso de Herranz supone una pequeña piedra en el camino de Feijóo que esperaba alzarse con el cetro del PPCV por aclamación. No obstante, la batalla que planta la militante transexual a todo un presidente de la Xunta no es un David contra Goliat. La desigualdad en este caso es todavía mayor y Herranz no cuenta ni con la pericia de una honda ni con la torpeza del gigante.

Según expresa, su candidatura "empezó porque la población se alzó en nombre de Isabel Díaz Ayuso". "Respeto a Feijóo, porque tiene cuatro mayorías absolutas que le avalan, pero el paso lo tenía que haber dado Isabel", agrega quien tiene en su lema de precandidatura 'Futuro y libertad' un claro guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la que dice admirar.

En caso de que el comité ratifique su candidatura, comenzará a llevar a cabo un debate con su equipo para mover el programa, que se centrará, entre otros, en la necesidad de convocar congresos locales de cara a las municipales y en el reconocimiento de los derechos de las personas trans.