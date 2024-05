Mazzolari: "He roto un techo de cristal como primera diputada de Carreteras"

Primera diputada de Carreteras en 40 años. ¿Tienen género los viales de Valencia?

Pues no lo sé, pero hemos roto un techo de cristal. Además, siguen faltando mujeres con estudios técnicos. Yo entré en el Politécnico en el año 89, he estado muchos años en la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales, hasta 2022, pero estamos en el mismo porcentaje que cuando entré, en torno al 20%- 22% de matrículas. Posiblemente optemos por otro tipo de de estudios, pero el porcentaje se sigue manteniendo y eso que se está incidiendo desde los colegios profesionales, con jornadas de concienciación sobre las mujeres en la ciencia.

Tampoco parece que haya muchas ingenieras en política, aunque Diana Morant es ‘teleco’. No sé si es percepción mía.

No, no es una percepción. Soy un poco el bicho raro. Cuando salimos de la universidad enseguida encontramos trabajo y la verdad es que la política es muy dura. Te quita mucho tiempo, personal y familiar, sobre todo. Yo nunca he estado en política en exclusiva, siempre he estado compaginando con mi profesión porque me gusta, y esto es un poco complicarte la vida. Pero también es un servicio público que creo que todos tenemos que hacer.

La última gran obra de la diputación fue la ronda norte de Bétera. ¿Esto va de mantenimiento o tiene algo más importante en mente?

No, yo creo que hay que ser valientes y hacer obras ambiciosas, porque los pueblos lo necesitan. Me he encontrado con que esa ambición en la gestión de carreteras se había perdido y no tengo proyectos. Ahora vamos a empezar a preparar proyectos de obras ambiciosas. Vamos a empezar a renombrar la ronda medioambiental del Túria, que es la antigua variante de Pedralba, donde estamos trabajando por buscar una solución sostenible medioambientalmente. Y también rondas como la de Chiva, otro proyecto que estaba hecho y estaba en el cajón que vamos a desempolvar y lo vamos a retomar. Y luego pues proyectos ambiciosos como el de Alcantera, Cotes y Cárcer, que ya hemos sacado de ese gran proyecto para ir dando pasos y avanzando en la pasarela y el puente sobre el río Sellent, que lo vamos a ejecutar esta legislatura; o también la CV-405 de Montserrat.

¿En un área dura, técnica, como esta, cómo se aborda el reto digital o la sostenibilidad?

Somos una administración pionera en poner en los pliegos de condiciones de ejecución de obras de infraestructuras criterios medioambientales, en los que tenemos en cuenta los materiales que se utilizan, el ciclo de vida, criterios de descarbonización. En el tema de la digitalización, también somos la administración pionera en el sistema integral de gestión de carreteras. Vienen gobiernos autonómicos como Murcia o Baleares a tomar ejemplo. Lo abarca todo. Tenemos georreferenciadas las señales, los accidentes, la gravedad de los mismos. Entras en el sistema y puedes ver dónde tienes puntos de acumulación de accidentes, que nos sirve para que el servicio de Seguridad Vial se ponga en alerta y se ponga a trabajar en función del problema que se detecte con los compañeros, o de conservación o de construcción o de proyectos. Gestionamos absolutamente todo. Lo tenemos totalmente actualizado. Por demarcaciones tenemos los vigilantes, que van con su tablet y en el momento que detectan un accidente, una señal caída o decolorada por el sol, ponen la incidencia y directamente va al servicio que que tiene que poner en marcha la subsanación.

¿Para una ingeniera es más fácil gestionar infraestructuras o un gobierno de coalición?

Esta es la primera vez y la experiencia creo que es muy positiva. Nos entendemos perfectamente porque cuando tienes un objetivo claro, que es que venimos aquí a trabajar por los pueblos y se ponen los problemas encima de la mesa y se hablan y se comentan, al final en lo esencial se coincide. No ha habido ningún momento ni de crisis ni de crispación, al menos en este año que llevamos.

En este clima de polarización parece una anomalía una coalición entre un partido conservador y otro que viene del Partido Socialista. ¿Cómo se vive esto el día a día? Porque es casi un ensayo a escala de gran coalición, un imposible en la realidad española.

Es cierto que es una anomalía lo que no debería de ser. Al final venimos a las instituciones para hacer política, para servir a los intereses generales de los vecinos. La Diputación es el Ayuntamiento de ayuntamientos y yo siempre he dicho que en los ayuntamientos se hace más gestión que política. En los ayuntamientos se resuelven los problemas de los vecinos y aquí en la diputación se resuelven los problemas de nuestros ayuntamientos. No sé si es porque somos municipalistas todos los que conformamos el gobierno de la Diputación y sabemos lo que es estar a pie de calle y atender a un vecino. Es algo que estamos viviendo con total normalidad. Todas las partes. No hay fricción, se ponen encima de la mesa problemas o necesidades que se han advertido por parte de unos y otros y búsqueda de solución conjuntas. Cada uno tenemos nuestras nuestras competencias, pero los problemas o la resolución de los mismos se comparten.

Sí que ha habido votaciones en los que Ens Uneix ha votado en contra de la política lingüística del Consell; o temas como la memoria democrática o l’Any Estellés, que desafinan con lo que el PP defiende en otras administraciones. No sé si esta situación, que les sitúa en una posición periférica dentro del PP, ha provocado alguna tensión.

A mí no me ha llegado, y soy la secretaria general. Supongo que al presidente tampoco, porque nos lo habría comentado. Esto forma parte de entender lo que es una coalición de gobierno: evidentemente los posicionamientos políticos en algunos temas no coinciden. Y si no coinciden es con normalidad, no va más allá. A mí lo que sí que me sorprende, para mal, es el posicionamiento del PSPV, cuando hay una moción que es de gestión, que está presentada por Vox para que se mejore la seguridad vial en las carreteras y se vota en contra. ¿Cómo se puede votar en contra de eso? O sea, por posicionamiento ideológico. A mí eso me chirría. No lo entiendo como ciudadana.

Ahora que habla de Vox. ¿Se siente incómoda?

Vox en la diputación no está teniendo un posicionamiento tan extremo como para incomodarnos en el día a día, ni muchísimo menos. Pero, lógicamente, hay planteamientos con los que no coincidimos. Y bueno, pues no coincidimos y si tenemos que votarles en contra alguna moción como hemos hecho, pues lo hacemos también.

Suscríbete para seguir leyendo