La coalición Compromís ha señalado hoy que el último comunicado de la Autoridad Portuaria sobre la ampliación del Puerto de València responde sólo a un ejercicio publicitario de Aurelio Martínez para intentar justificar una ampliación innecesaria.

Compromís sostiene que no existe ninguna autorización expresa a la ampliación por parte del Estado, lo que ha sucedido es que, de nuevo, se deja la responsabilidad última y las consecuencias en la Autoridad Portuaria.

En este sentido la síndica de Compromís en las Corts, Papi Robles, ha anunciado que la coalición se sumará a los recursos judiciales de plataformas ciudadanas y colectivos vecinales si estas obras de ampliación, contrarias a la legislación ambiental vigente, son finalmente iniciadas.

Según Robles "los miles de millones que se quieren destinar a ese pelotazo se podrían estar destinando a ayudas a familias, autónomos y empresas para paliar la crisis de precios de la energía que estamos teniendo".

“La ampliación es tan innecesaria, que ni siquiera ha sido un aliciente para Volkswagen a la hora de instalarse en nuestro territorio, donde sabe que cuenta con conexión ferroviaria y con el Puerto Comercial de Sagunt muy cerca, por donde puede sacar sus productos, generando riqueza y empleo en la comarca y en un puerto que sí tiene margen para crecer sin ampliación física alguna”, ha señalado Robles.

Asimismo, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que pedirá la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la cámara baja, para que explique por qué deja en manos de un órgano dependiente del Estado la decisión final sobre esta infraestructura.

“Desde Compromís entendemos que no se ha explicado cuáles son los supuestos beneficios de la ampliación para la ciudad de València y para la economía valenciana y por qué no se han tomado otras alternativas que no sean esa ampliación salvaje que buena parte de la sociedad valenciana no queremos”, ha concluido Baldoví.