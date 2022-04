Palabras duras de la patronal turística al Botànic. "Empecinamiento", "no damos crédito", "particular venganza" o "absurdo e incomprensible" son algunas de las palabras remitidas en el comunicado enviado este lunes por la asociación empresarial Hosbec en el que carga contra los representantes de Compromís, Podemos "y algunos del PSPV". ¿Los motivos? El ya conocido de la tasa turística al que se le ha añadido "el gran error de dejar pasar la Copa América", en palabras de la patronal.

En este sentido, el comunicado de Hosbec considera la tasa turística que se negocia en las Corts una propuesta "que nadie quiere y que nadie va a implantar" y que solo lo harán aquellos que tienen "el punto de vista de una élite acomodada que vive en un mundo irreal exento de dificultades". Es ahí donde señala a "los diputados de Compromís, Podemos y algunos del PSPV" que, en opinión del máximo responsable de la asociación, Toni Mayor, "se entretienen con esta iniciativa" mientras "los ciudadanos y empresarios luchamos por superar esta grave crisis".

"Es cuando menos absurdo e incomprensible que el Consell esté haciendo encaje de bolillos para cuadrar una rebaja de impuestos y tasas y mientras estos diputados pierden el tiempo y nuestro dinero entreteniéndose en arruinar la campaña turística", expresa el presidente de Hosbec quien contrapone la implantación de la tasa turística con el anuncio de Ximo Puig del sábado en el que planteó rebajar un 10 % a las 70 tasas autonómicas.

Para Mayor, esto supone una "particular venganza contra todo lo que huela a turismo". "A los palos que están recibiendo los consumidores en forma de inflación, coste de la energía e incremento de todos sus gastos, no se puede sumar un nuevo palo en forma de impuesto turístico" , añade al tiempo que muestra su preocupación por el momento elegido: a las puertas de la primera Semana Santa de normalidad, con una guerra y una crisis económica galopante y con una pandemia que todavía no ha acabado.

La tasa turística no es la única crítica que realizan desde la patronal turística. También cargan contra "la actitud de los responsables de Ayuntamiento de Valencia de dejar pasar la oportunidad de volver a ser la sede de la Copa América". "Es inaudito que teniendo las mejores instalaciones de España, teniendo la oportunidad de ser de nuevo un referente internacional con tanta repercusión y retorno, el Ayuntamiento no haya movido ni un dedo para volver a ser la sede", expresan desde la organización empresarial.

"Si Barcelona está exultante con su designación es porque es un gran evento de gran trascendencia", indica Mayor para quien la actitud de las autoridades valencianas con la Copa América y con la tasa turística "sólo demuestra su animadversión contra todo lo que huela a turismo y a progreso que no les interesa en absoluto".