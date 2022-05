La secretaria general de Més, el principal partido de Compromís, Àgueda Micó, advirtió este martes por la tarde que ante el ciclo electoral que comienza y que llevará en un año a las elecciones autonómicas, salvo que se produzca un adelanto, el valencianismo político se juega mucho más que seguir en el gobierno valenciano. Están en juego los derechos y libertades de los valencianos frente a la ola reaccionaria que aparece en el horizonte.

Si en 2015, según Micó, el resultado de Compromís permitió la caída del PP tras 20 años de gobierno, en el segundo Botànic el objetivo clave es apuntalar una salida social a la crisis, mientras que el tercer proyecto de la izquierda, en caso que se den los resultados, debe ser un espacio de transformación. Pero eso no será posible sin un Compromís fuerte.

Bajo el título 'valencianisme o barbàrie', una presentación que Micó calificó como provocación, la coportavoz de Compromís ha llamado a ofrecer un valencianismo más atractivo en todos los rincones del territorio valenciano.

Según explicó, asuntos que hace décadas el valencianismo ya planteaba, como la financiación, el corredor mediterráneo o la crisis climática, son ahora los ejes de la política valenciana. Ahora, el nuevo concepto sobre el que, según Micó, avanza el valencianismo es el de soberanía, un término acuñado en el último congreso de refundación donde el Bloc pasó a llamarse Més, y que tiene como clave que la ciudadanía participe en la resolución de sus problemas.

Advertencia contra los hiperliderazgos

Durante la intervención advirtió contra los hiperliderazgos e insistió en la teoría de los liderazgos múltiples para poder avanzar, pero ha cerrado filas con la vicepresidenta, Mónica Oltra, que es según ha dicho víctima de una cacería de la extrema derecha. Según Micó la alternativa al valencianismo es el PP que vuelve a tener como referentes políticos a Eduardo Zaplana y Rita Barberá y Vox que no es un peligro simbólico sino real para las mujeres, el colectivo Lgtbi o aquellos que se sienten valencianos, dijo.

"Vox es la enésima reencarnación de la antimodernidad, son los que daban cobertura a los asesinos de Guillem Agulló o los que enviaban bombas en la transición. Ellos son la barbarie y una de las razones de su existencia es la laminación de la identidad valenciana", aseguró la coportavoz de Compromís.

"En seguida se pondrán de acuerdo para privatizar la sanidad, despedir profesores de valenciano o revertir la dependencia; vienen a revertir todo lo que ha hecho el Botànic; si no estamos a la altura esto es lo que nos viene", ha rematado. "Con pesimismo no ganaremos, tenemos que dar solución a los problemas de la gente y hacerlo a través de la transformación y sin un Compromís fuerte no habrá Botànic III", ha remarcado.

La introducción la realizó el exlíder de Podemos Antonio Estañ, ahora profesor en un instituto público de València. La presentadora, la presidenta de Acció Cultural, Anna Oliver, le ha llamado "referente del país real". Estañ, originario de la Vega Baja, aseguró que queda un año muy complicado para el Botànic por la incertidumbre, pero llamó contra el pesimismo de la izquierda porque no hay nada escrito. Dijo que la extrema derecha ya está normalizada pero que no será suficiente un discurso que hable continuamente de ella como amenaza para frenar su ascenso.

Micó puso en valor la refundación de Més-Compromís para fortalecer la coalición, “una de las herramientas de transformación más potentes de las que ha dispuesto el valencianismo político”. De hecho, remarcó, “el valencianismo fue pionero en hablar de los problemas de las valencianas y valencianos como el corredor mediterráneo, la infrafinanciación, el cambio climático o la protección del territorio”.

“El valencianismo ante todos los retos políticos y sociales ha elegido más democracia y esto pasa para recuperar el control democrático de las cosas que nos afectan, de recuperar la soberanía”, aseguró para concluir el punto referente a Compromís en que la apuesta de refundación ideológica y la pata organizativa han estado claves.

Micó prosiguió su ponencia hablando de la barbarie contra la cual nos enfrentamos: las políticas de derecha y de ultraderecha. “De esa derecha que reivindica el legado de Rita Barberà, Francisco Camps y Eduardo Zaplana. De esa derecha que está orgullosa del legado de expolio y corrupción”. Las razones que la derecha y la extrema derecha, el nacionalismo español da para acabar con nuestros derechos que tanto nos ha costado conquistar: derechos de las mujeres, derechos de las personas lgtbi, derechos laborales, de ciudadanía en definitiva son populistas y calan, por ello debemos explicarlos”.

Finalmente, Micó quiso hablar de 2023, del horizonte electoral. “No plantearemos esta batalla electoral desde la “cuidado, que viene el lobo” porque si planteamos esta batalla solo en estos términos perderemos. Ante los reaccionarios no podemos plantear una propuesta conservadora, sino que tenemos que trabajar por un horizonte de transformación”, afirmó. “Para Compromís, claramente, esta transformación pasa por un tercer Botánico todavía más ambicioso y con la seguridad de querer transformar este país desde las izquierdas”.

“Tenemos que saber trabajar desde el valencianismo para evitar que llegue la barbarie y esto pasa porque el valencianismo popular mejore en la correlación de fuerzas dentro del espacio progresista, porque durante estos siete años se han demostrado los límites que tienen nuestros compañeros de viaje en el gobierno de Botànic y muchos ayuntamientos”, quiso añadir Micó.

Sobre los compañeros de viaje, Micó explicó que “lo que nos ha mostrado la historia es que los problemas vienen cuando se quiere dejar de respetar nuestra capacidad de decidir por nosotras mismas, y eso sí que no. Escuchar, colaborar, acordar, sumar… siempre. Injerencias e imposiciones, nunca. Hacer camino juntas con otras fuerzas hermanas, muy bien. Que alguien a Madrid o a cualquier otro lugar nos quiera condicionar, no”.

“Quién respete nuestra soberanía, que es nuestra esencia, será bienvenida a sumar fuerzas por el futuro del pueblo valenciano y por el futuro de la mayoría trabajadora del conjunto del Estado español y de Europa. Mano extendida siempre a la gente que quiera luchar a nuestro lado”.

Antonio Estañ presenta a Àgueda Micó

La ponencia fue presentada por Antonio Estañ, miembro de Cambiemos Orihuela y exsíndic de Podem a las Corts Valencianes, y contó con las caras más destacadas de Compromís. Estañ en su presentación destacó “la importancia de tener un País Valencià que suponga tener una identidad valenciana compartida y esto es la red de cercanías, las escuelas, la sanidad... y no una manera de ser valenciano reduccionista”.

“Si no hay una identidad compartida de País Valencià es muy complicado tener un horizonte común. El valencianismo solo será el hilo conductor de esta identidad valenciana si incluye en todas y todos los valencianos y valencianas y si soluciona los problemas de todas las personas que viven en el País Valenciano, que es internamente diverso”, concluyó.