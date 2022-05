Se busca: graduado universitario, preferentemente en Derecho, ADE, Telecomunicaciones o Arquitectura, con postgrado en centros de prestigio, experiencia en gestión de recursos europeos, desempeño de puestos de dirección en el ámbito económico-financiero y presupuestario, en la gestión de recursos humanos y en consultoría así como con conocimientos de inglés y francés y sin ningún tipo de condena en firme en los últimos cinco años en materia económica. Razón: la Conselleria de Hacienda y los fondos europeos.

El departamento autonómico continúa con su búsqueda de profesionales de gestión para la ejecución de los recursos extraordinarios procedentes de la Unión Europea, el llamado Plan de Recuperación o fondos Next Generation, como se prefiera. En concreto, la última llamada en el particular foro de empleo de la Administración, el Diari Oficial de la Generalitat, requiere de tres profesionales para ser director de programas de fondos europeos con su correspondiente contrato de alta dirección.

Según la oferta publicada en el DOGV, la conselleria ofrece un contrato de tres años ampliable en 12 meses con una retribución equiparable a la de los directores generales del Consell, en torno a los 61.000 euros anuales; aunque con una diferencia: un 88 % de su salario será fijo mientras que el 12 % restante será variable y se percibirá en función del cumplimiento de objetivos, como la captación de fondos o la ejecución de los mismos.

Con sede en València, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y dedicación exclusiva, la función principal será "coordinar la tramitación de los fondos asignados propios o externos en el marco de las políticas de recuperación así como todas aquellas tareas relacionadas con la gestión de los fondos". En estas estará fijar objetivos "concretos" para el programa asignado, impulsar las actuaciones necesarias para su ejecución, controlarla periódicamente así como aseorar a la subsecretaria en relación con la elaboración de instrucciones.

Entre los requisito que establece Hacienda en su convocatoria está "no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas", "no haber sido condenada en los cinco últimos años en virtud de sentencia firme en procesos judiciales de cualquier orden relativos a reclamaciones en materia económica o financiera" , no exceder la edad máxima de jubilación forzosa así como contar con un título universitario.

En el procedimiento de méritos, además de una entrevista, se valorará disponer de conocimientos especializados en la gestión de fondos europeos, haber ejercido en puestos de responsabilidad directiva en las áreas de gestión financiera y presupuestaria, contabilidad, contratación y compras, tener conocimientos de inglés y/o francés así como "la capacidad de integración en la estructura organizativa de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico".

Así, el órgano de selección estará constituido por el subsecretario de la Conselleria de Hacienda, una persona con rango de subdirector adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la secretaria general administrativa de Hacienda así como la persona titular del Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que actuará como secretaria.