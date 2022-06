A cara descubierta y sin mascarilla. Así es cómo la inmensa mayoría de estudiantes realizan las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en los campus valencianos, las primeras después de dos cursos excepcionales que se celebran sin un protocolo anticovid y con la distancia habitual de los exámenes.

Un total de 22.511 estudiantes iniciaron la selectividad ayer, casi 21.000 de Bachillerato (más de la mitad del científico) y un 60 % del total son chicas. A primera hora, reinaba el nerviosismo «por ser un examen que definirá tu futuro», reconocía María José Martínez, alumna del Colegio San Pedro Pascual de València, que junto a sus compañeros se examina en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

«Yo no me he metido mucha presión, porque si estudiaba mucho me iba a agobiar, así que lo normal.... para aprobar», añadía a su lado Ana Moreno, que se presenta a las PAU con su hermana, quien se toma el asunto con más filosofía. «Son exámenes que ya hemos hecho muchas veces y es repetir cosas que nos sabemos», opinaba María Moreno.

Dos mil matriculados menos

Según la Conselleria de Innovación, los exámenes se iniciaron sin incidentes más allá de alguna pérdida de DNI. El coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la UPV, José Mas, reconoció ayer que la organización ha sido este curso «más sencilla y relajada», por la mejora de la situación sanitaria y, además, la disminución de la matrícula en 2.000 alumnos, después del récord de los últimos cursos.

En este sentido, la vicerrectora de Estudiantes, Esther Gómez, destacó también que este curso «se ha recuperado la normalidad respecto a los dos anteriores». «Es otro contexto, no estamos en pandemia y los estudiantes, al igual que en sus centros, realizan los exámenes sin mascarilla. No obstante, las aulas están ventiladas y hay separación. No hay medidas excepcionales, pero se garantiza la seguridad», aseguró.

Gómez reconoció que, para los estudiantes, el inicio es «estresante» pero que, «conforme pasan los días y las sesiones, van mejorando sus sensaciones». De hecho, así lo confirmaban tras la primera prueba, la de Historia de España. «Estamos más relajados y ya hemos superado la montaña que supone no saber qué nos espera. Ahora irá todo más fluido», aseguraba César Manzano, estudiante del Colegio Nuestra Señora del Socorro de Benetússer.

Esta promoción, ha realizado todo el Bachillerato en pandemia, con clases presenciales este curso pero en algunos casos con turnos y semipresencialidad durante 2020-21, por lo que se verá si esto ha podido tener impacto en su formación. Son las penúltimas PAU que previsiblemente se realicen con el modelo actual, antes de que el Ministerio de Educación anuncie las novedades que entrarían en 2024.

Los resultados de los exámenes —que finalizan mañana— estarán el viernes 17 de junio a las 13 horas. Cabe recordar que la nota media del último curso rozó el notable (6,841).