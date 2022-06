El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que «no tiene por qué peligrar» el Gobierno del Botànic con la imputación de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Durante la visita al Puesto de Mando Avanzado de Caudiel para conocer la evolución de los trabajos de extinción del incendio forestal, Puig, preguntado por los medios, insistió en que ahora es tiempo de «reflexionar y después de tomar decisiones» porque «sin reflexiones no se puede actuar».

Así, el jefe del Consell apostó de nuevo por actuar «desde la serenidad y priorizando la gestión y la acción de gobierno» en este «periodo de reflexión que tiene que tener el tiempo que corresponda».

Por último, preguntado por si la situación judicial de Oltra, que está citada a declarar el próximo 6 de julio, puede afectar al Gobierno del Botànic, Puig ha respondido: «No tiene por qué peligrar».

De esta forma, Puig mantiene la postura que ya mostró el viernes después de que Oltra asegurase en su rueda de prensa tras el pleno del Consell que no pensaba dimitir. Ya entonces el president pidió una reflexión general y, apelando directamente a la también consellera de Igualdad, dijo que es «momento de tomar decisiones».

Para el jefe del Consell, la citación del TSJCV para que Oltra declare como investigada supone un «nuevo hito» que abre un «tiempo de reflexión». «Los tiempos judiciales y políticos muchas veces no coinciden», subrayó.

Además, de un modo implícito, Puig también apuntó el viernes al desgaste que la imputación de Oltra está generando en el gobierno valenciano al recordar que «el interés de este proyecto es el interés general. Ha sido muy positivo para la Comunitat Valenciana».

Mazón: «Es descorazonador»

Por su parte, el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, volvió a reprochar ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que tras la imputación de Oltra, pida a los demás reflexión y toma de decisiones «cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones».

Mazón reclamó ayer a los tres partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat que pidan «disculpas» y lancen un «mensaje de cercanía» a la menor que sufrió abusos, «la principal y única víctima de este proceso».

«Es descorazonador que, a día de hoy, nadie de la Generalitat, ni de Podemos, Compromís ni el Partido Socialista, haya pedido perdón y haya lanzado un simple abrazo de cercanía y de empatía a Maite», señaló Mazón.

También lamentó que Puig pida a los demás que reflexionen y tomen decisiones «cuando es él el principal responsable de reflexionar y de tomar decisiones».

«Cuando Puig dice que cada uno dice lo que piensa y él no dice nada, no tenemos más remedio que pensar que no tiene nada que decir con todo lo que está ocurriendo, o que no tiene criterio o que no se atreve a decirlo. Cualquiera de estas alternativas es descorazonadora», dijo el dirigente popular.