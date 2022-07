La evolución "cada vez más rápida" del virus complica el diseño de vacunas

Alfa, beta, gamma, delta, ómicron... y todas sus subvariantes. Desde que el SARS-CoV-2 saltó del mundo animal para generar una pandemia en forma de covid-19, ha ido variando para, como todos los virus, buscar su supervivencia: mejor capacidad de infección y más escape a las vacunas.

Ahora, y en contra de lo que sucedió en los primeros meses de pandemia, parece que todas las semanas aparezca una variante nueva. No todas son preocupantes ni han de ser vigiladas (no cambian lo suficiente como para generar problemas de mayor infección o de más gravedad) pero lo cierto es que este proceso sí parece estar acelerándose.

"Cada vez el reemplazo entre variantes o entre linajes es más rápido", reconoce Iñaki Comas, biólogo e investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia, dependiente del CSIC y que capitaneó el primer estudio de secuenciación covid en España para descubrir cómo llegó y cómo se expandió el virus en los primeros compases de 2020.

"De hecho, la BA.5 (que ahora es mayoritaria) es como una BA.2 evolucionada. Ómicron había evolucionado para mejorar en transmisión con respecto a las anteriores variantes y ahora, los nuevos sublinajes no lo han hecho tanto en transmisión que ya está en niveles altos como en poder de reinfección", explica Comas. Esto se está viendo en esta séptima ola. Mucha gente pese a estar correctamente vacunada o haber pasado la covid (incluso a principios de año o en primavera) se está reinfectando.

Tendencia a ser menos severo

El qué podemos esperar, para Comas, es más difícil. "Hay muchos escenarios. En principio la tendencia del virus es, cada vez, a ser menos severo. Eso lo hemos visto ahora con ómicron. Y mientras el virus no cambie en su forma básica de infectar, no habrá cambio en la severidad pero no se puede saber", explica Comas que añade que esta aceleración en la aparición de variantes "sí complica el diseño de vacunas".

"Ahora mismo necesitas una vacuna que proteja contra todo tipo de variantes pero son muy complicadas", asegura. Las nuevas vacunas que van a salir, por ejemplo, protegerán contra la enfermedad severa como las actuales y contra "muchos tipos de variantes pero los ensayos clínicos se quedaron en la BA.1", apunta Comas.

Precisamente esta semana, la ministra de Sanidad Carolina Darias ha situado en septiembre -"con toda la prudencia"- la llegada de vacunas adaptadas a las nuevas variantes que primero tendrán que ser presentadas y aprobadas por la Agencia Europa del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Sobre quién se vacunará este otoño, la única certeza por ahora es que el cuarto pinchazo será para los más vulnerables, los mayores de 80 años aunque está sobre la mesa, y Darias no cerró esta puerta, a que finalmente la cuarta dosis se generalice para todos los adultos. Según la ministra ese uso "generalizado" se aprobará si así lo aconsejan los expertos.