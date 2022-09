El calendario aprieta a Podem y Cs: sin fecha para elegir candidatos

El curso político está empezando, pero la vista está puesta en la meta. Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo marcan las agendas de muchos partidos desde septiembre. Las ejecutivas de PSPV, Compromís y PP ya han fijado su calendario para la celebración de primarias, confección de listas y designación de candidaturas, tanto locales como autonómicas mientras que EU avanzó ayer en su borrador interno. Situación que contrasta con la que viven Podem y Ciudadanos.

Ni los morados ni los naranjas tienen todavía en sus agendas de trabajo los procesos para señalar a los cabeza de cartel que se enfrentarán a las urnas dentro de ocho meses y medio. Esta circunstancia añade dificultades a dos partidos con poco arraigo local ni nombres reconocidos. Este problema también lo pueden encontrar de cara a la Generalitat al no contar con una candidatura clara.

La situación en las dos formaciones, no obstante, es distinta. En Ciudadanos el proceso de refundación de la marca ha echado al traste el objetivo de ir nombrando candidatos a partir de verano. El único ya designado es el de València donde repetirá Fernando Giner, cercano a la dirección autonómica y estatal. Sin embargo, la aparición de un sector crítico con fuerza en Alicante dificulta la labor de nombramientos, entre recelos de a quién designar o ser designado por una ejecutiva en la picota. Como ejemplo: una de las integrantes de la plataforma crítica Somos Cs es la vicealcaldesa de Alicante y candidata en 2019, Mari Carmen Sánchez, todavía no confirmada para la próxima legislatura.

Tampoco hay calendario fijado en Podem. «Estamos centradas en los problemas de la ciudadanía, la gente no quiere hablar de nosotras», dijo la líder del partido, Pilar Lima, el martes para justificar que no se hayan dirimido fechas de estos proceso. Los problemas en la formación morada son, no obstante, distintos a los de Cs. Entre ellos, está que no cuentan con representación en la ciudad de València tras las elecciones de 2019.

Otra de sus dificultades a las que se enfrena Podem es que sus primarias no serán, probablemente, las que determinarán la papeleta final que se encuentren los votantes en mayo. Por el camino el partido deberá negociar con otras formaciones la posibilidad de presentarse de manera conjunta. Llegar a esa negociación sin primarias realizadas podría retrasar aún más los pactos.