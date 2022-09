"Se esté usando o no, lo que molesta es perder el derecho a objetar sobre la Píldora del Día Después"

Sin fisuras. La presidenta del colegio de farmacéuticos de Castelló y presidenta actualmente del consejo autonómico, Rosa Arnau, ha criticado al igual que lo hicieran ayer sus homólogos de Valencia y Alicante que la nueva ley del aborto les "obligue" a dispensar la Píldora del Día Después "retirándoles" su derecho a la objeción de conciencia. "Molesta la pérdida de un derecho de forma gratuita independientemente de si se está aplicando o no", asegura Arnau siguiendo las declaraciones realizadas desde los otros dos colegios provinciales.

Las quejas del colectivo se centran en la nueva redacción que va a tener la ley del aborto, que reforma la actual de 2010. Tal como ha explicado hoy este diario, la nueva ley incluye un artículo en el que se pide que las farmacias que normalmente tienen demanda de este fármaco, mantengan existencias, en una redacción ambigua en la que los farmacéuticos ven "obligación" a tener el fármaco. Además, y según la ley de garantías y uso de los medicamentos, el negarse a dispensar el fármaco podría ser calificado como de acción "muy grave" y ser penado con una multa que va de los 90.000 al millón de euros. "Es desproporcionado por negarse", ha insistido Arnau.

Desde el colectivo lamentan que se haya incluido este artículo pero, en contraposición, no se haga mención especial a los farmacéuticos a la hora de poder acogerse a su derecho a la objeción de conciencia. "Nos retiran un derecho que teníamos amparado en la Constitución. Eso es lo que molesta que lo retiren de forma gratuita porque estaba pero con esta ley se pierde", ha añadido Arnau que ha recordado que existe jurisprudencia al respecto del tribunal Constitucional amparando a quien se negara a dispensar el medicamento por cuestión de conciencia.

No es abortivo

La presidenta del colegio castellonense defendía el poder objetar conciencia con la venta de este fármaco, cuyo principio activo es la hormona levonorgestrel, pese a que no es medicamento considerado abortivo sino un anticonceptivo "de urgencia".

"No, realmente no es un fármaco abortivo. Pero aunque hubiera sido por cualquier otro medicamento tampoco nos hubiera gustado. No es un tema de ideología, es de mantener derechos", ha insistido.

Con todo, Arnau reconoce que hasta ahora y desde que en 2009 se vende de forma libre el fármaco no se han producido problemas. "Los pacientes tienen que estar tranquilos, no van a atener problemas para acceder a la Píldora del Día Después pero podría haber habido compañeros que quisieran objetar y ahora no lo van a poder hacer".