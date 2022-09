Objeción a la píldora del día después

Los farmacéuticos valencianos piden que la reforma de la Ley del Aborto (La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) incluya en su texto, de forma explícita, la posibilidad de los farmacéuticos de ser objetores de conciencia y dejar de estar obligados a dispensar la píldora del día después (PDD) considerado un método anticonceptivo de urgencia y de venta libre sin recetas desde 2009.

Los farmacéuticos de Alicante y Valencia creen, en este sentido, y en la línea del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que la nueva ley «les retira el derecho a objetar conciencia» porque no menciona la actividad farmacéutica cuando se habla de objeción de conciencia del personal sanitario a la hora de practicar abortos. Los dos colegios provinciales se han posicionado al respecto después de que lo haya hecho con anterioridad el órgano nacional que ha cuestionado la legalidad de obligar a dispensar un medicamento, en este caso, la PDD.

La píldora no es abortiva

Esgrimen que colisiona con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en 2015 reconoció que el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos les permite no disponer de la píldora del día después, tal como explica Información, diario del mismo grupo editorial que Levante-EMV. De esta forma, los farmacéuticos critican que la nueva ley del Aborto que reforma la de 2010 no nombra a los profesionales farmacéuticos de forma explícita a la hora de objetar conciencia, sino que dice: «Los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podrán ejercer la objeción de conciencia».

Los farmacéuticos critican, además, que en otro de los artículos que van a ser reformados sí se les obliga a tener existencias de la PDD. En este sentido, el colectivo se queja de que, de aprobarse este artículo, se enfrentan a sanciones consideradas «muy graves» si no cuentan con existencias en la botica ya que la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios prevé multas para estas situaciones que van desde 90.000 a un millón de euros.

Con todo, cabe recordar que la PDD no es una práctica de interrupción voluntaria de embarazo (IVE), sino que se trata de un método anticonceptivo de urgencia. La pastilla abortiva es la que se expide en los hospitales, a través de métodos de «aborto farmacológico».

Las objeciones de conciencia que sí prevé para el personal sanitario la nueva ley hacen referencia a los métodos abortivos y la PDD no lo es, aunque desde el Consejo General han recordado la sentencia del Constitucional, que sí la reconocía pese a ser un método anticonceptivo.

Más allá de la polémica, los profesionales valencianos valoran de forma positiva la accesibilidad a todas las mujeres de esta píldora y subrayan que el fármaco «está asegurado en todas las farmacias» y que «hoy en día no hay problemas en la dispensación ni quejas de las usuarias», dicen, aunque defienden que la «objeción de conciencia es un mecanismo regulado por ley y debe respetarse, para que quien lo decida lo pueda ejercer sin presión», concluyen.

Servicio gratis

La Conselleria de Sanidad, en palabras de Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, ha sido clara: «Los productos farmacéuticos son de venta obligatoria», por lo que no podría existir un problema para el usuario en caso de que un farmacéutico se negase a su venta. Navarro, además, subraya que «hasta ahora no ha habido ningún problema en este sentido» y ha comentado que «quien no quiera dispensarla que no se quede de guardia».

Según la nueva Ley del Aborto, de carácter nacional, la píldora estará cubierta por el sistema de Seguridad Social, por lo que no supondrá ningún coste para el usuario y, además de en las farmacias, podrá obtenerse en los centros de salud, algo que ya ocurría en la Comunitat Valenciana, y en los servicios de salud sexual y reproductiva.