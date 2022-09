El Gobierno desautoriza un acto de Abascal en València a la misma hora y en el mismo lugar que Yolanda Díaz

Vox ha anunciado esta mañana la participación de su líder nacional Santiago Abascal, en una concentración este sábado en Valencia que se iba a celebrar justamente en el mismo lugar en el que estaba convocado con anterioridad un acto en el que participa la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Pero la convocatoria de la ultraderecha desborda los márgenes legales porque ni está solicitada con diez días de antelación ni responde a un hecho urgente o sobrevenido por lo que la Delegación del Gobierno la ha desautorizado.

La formación de ultraderecha había anunciado por la mañana que la convocatoria, a modo de manifestación o concentración en la plaza del Ayuntamiento de València, se celebrará sobre las 12 del sábado, justo a la misma hora del acto de la vicepresidenta del Gobierno que acude a una jornada organizada por el digital diario.es con motivo de su vigésimo aniversario. La iniciativa de la derecha radical la promueve su sindicato afín, Solidaridad, con la intención de protestar por la mala situación económica que atraviesan las familias españolas.

El síndic adjunto de Vox en las Corts, José María Llanos, ha confirmado esta mañana la participación de su líder nacional, Santiago Abascal en la convocatoria de la plaza del Ayuntamiento. Preguntado por el acto anteriormente convocado por Yolanda Díaz, Llanos ha dado a entender que su partido lo desconocía y en todo caso lo ha atribuido a la casualidad. Díaz coincide con el ex vicepresidente boliviano García Linera, también presente en esta convocatoria junto a la vicepresidenta española en un formato de diálogo entre ambos. Finalmente, la ultraderecha no podrá manifestarse en la plaza este sábado porque no lo ha comunicado con la suficiente antelación lo que da a entender que la convocatoria se había producido para intentar deslucir la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en València.