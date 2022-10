La bona política ha de ser compartida, coherent i per a la gent. Per això dimitisc amb la convicció d’haver contribuït a situar la CV sobre la transició ecològica decidida. Gràcies @MireiaMolla i a tot l’equip. Continuaré lluitant per un projecte social i verd, sempre! 💚🌱🌏 pic.twitter.com/C4f4zmhmI0

Tuzón, procedente también de Iniciativa como Mollà, fue elegida por Compromís para tomar en juno de 2019 el relevo de Fran Quesada al frente de la secretaria autonómica, quien a su vez había sustituido a Julià Álvaro en el primer Botànic. Es doctora en Física por la Universitat de València e investigadora. La dimisión de Tuzón se suma a la de Alfonso Puncel, hasta la mañana del miércoles subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

La ya exsecretaria autonómica regresará a la Universitat de València donde impartía clases como profesora ayudante en la facultad de Magisterio, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias. Su intención, sin embargo, no es desligarse de la política sino todo lo contrario. Ya piensa en las próximas elecciones autonómicas y en formar parte de las listas para defender el proyecto de Compromis. Eso sí, con el necesario proceso de restauración del partido tal como apuntaba a Levante-EMV poco después de presentar la dimisión.





El jefe de gabinete de Mollà dimite como edil en Castelló de Rugat





Damián Martínez, hasta ayer jefe de gabinete de Mollà, anunciaba esta misma tarde que dimitía como concejal de Compromis en Castelló de Rugat (Vall d'Albaida). Martínez compatibilizaba ambos cargos. "Con el corazón en la mano me he decidido a dimitir y no volver a asumir ninguna responsabilidad institucional". "Pero me dejaré la piel para cambiarlo, porque Iniciativa y Compromís son más necesarias que nunca, o al menos todo aquello que representaron desde 2011 a 2021", comentaba en su red social. Martínez negaba de forma rotunda que existan motivos políticos que justifiquen la decisión de defenestrar a Mollà a unos meses de las elecciones. "Hablemos clao y sobre todo sin mentiras. Son cuestiones partidistas y personalistas y eso es jugar con la vida de mucha gente que necesita a Compromis", apuntaba.