Pasqual Mollà: "No reconozco a Iniciativa, es un error pensar que los liderazgos se consolidan apartando a los demás"

Uno de los históricos de la izquierda, diputado en las Corts más de una década, Pasqual Mollà es también uno de los promotores de Iniciativa, uno de los partidos que forman Compromís, hoy en crisis tras apartar la vicepresidenta Mas a su compañera de partido, Mireia Mollà.

¿Cómo ha visto un fundador de Iniciativa lo ocurrido en las últimas horas en su partido?

Sorprendido. No me reconozco en ese forma de funcionar, Iniciativa siempre ha procurado dialogar sobre todo y buscar puntos de encuentro. Es que no ha habido ninguna discusión (entre Aitana Mas y Mireia Mollà), ninguna petición de explicaciones y por eso no reconozco a Iniciativa.

¿Ha habido deslealtades o se ha cuestionado la legitimidad de la vicepresidenta?

Es un error pensar que los liderazgos se consolidan apartando a los demás. Los liderazgos se consolidan trabajando conjuntamente y aportando cada uno lo que puede. Lo ocurrido es un error, apartar en politica no es bueno, ni electoralmente tampoco porque la ciudadanía lo percibe como inaceptable.

¿El congreso de Iniciativa que ganó Aitana Mas en febrero está en el origen de esta crisis?

No lo sé. Lo que sé es que no ha habido explicaciones de ninguna clase, no se ha planteado nada. En el congreso huno una candidatura unitaria y a unos puede gustar más o menos, pero ni en el congreso ni después ha habido enfrentamiento. En alguna Mesa Nacional hemos tenido criterios diferentes sobre cómo abordar las primarias, por ejemplo, pero debates naturales que se resuelven con diálogo y democracia. No veo una motivación politica, de diferencias sobre como hacer las cosas, es una cuestión personal.

¿De animadversión personal?

Insisto, hay quien piensa que para consolidar un liderazgo tiene que apartar a los demás porque no hay razones objetivas, ni argumentos para lo que ha ocurrido. No solo no ha pasado nada para llegar a esto, sino que Mireia dijo que prefería como candidata de Compromís a una mujer.

¿Prefería a Aitana?

Cuando se habló de entre Joan Baldoví o Aitana Mas para la candidatura de Compromís hay declaraciones de Mireia en las que dice que prefiere una mujer.

¿Se ha producido un distanciamiento de usted y de Mireia Mollà hacia Mónica Oltra en todo este tiempo?

En el momento en que Oltra presenta la dimisión digamos que se aparta y deja de participar en las reuniones de Iniciativa y en las de Compromís y de alguna manera hay un distanciamiento, pero nadie lo ha provocado explícitamente, sino que Mónica ha dejado de participar y obviamente eso hace que el contacto sea más esporádico.

«Es normal que Més quiera liderar la lista autonómica con Baldoví tras las dos legislaturas de Oltra»

¿Mireia Mollà pensó que le correspondía a ella por estatus ser vicepresidenta delConsell cuando dimitió Oltra?

Eso es una interpretación que se ha hecho y no se corresponde con la realidad. Es al revés. Mireia ha estado muy implicada en su conselleria. Nunca ha aspirado a la vicepresidencia, porque podía representar un ir y volver y prefirió centrarse en la conselleria a pasar a ser vicepresidenta en unas condiciones en las que inicialmente se pensaba que sería temporal, aunque ahora las cosas se ven de otra manera. Se comentó en algún ámbito la posibilidad pero le rompía la dinámica.

En clave interna de la coalición. ¿Ve peligro de que Més aproveche la guerra interna en Iniciativa para arrinconarles?

Estamos en un momento de cambios de liderazgo y en toda coalición, como en política, ocurre que los espacios nunca quedan libres. Si alguien flojea pues vienen y lo ocupan, pero no me consta que tengamos un momento de especial dificultad.

¿Sí hay un momento de recomposición, el liderazgo de Oltra era muy potente?

Efectivamente, estamos en una recomposición. Y claro que defiendo que Iniciativa ocupe los máximos espacios posibles pero Compromís no se ha hecho de esa forma. Sé muy bien cómo se ha construido Compromís y es compartiendo en lo posible y llegando a acuerdos. Me parece normal que después de dos legislaturas en que la candidata ha sido Oltra, Més quiera un papel más protagonista en la candidatura autonómica.

¿Con Joan Baldoví?

Hay que hablarlo porque a lo mejor ellos pueden tener ese papel y nosotros otro como presidir las Corts o estar en otros espacios. No me consta que en la coalición se esté en ese punto. Pero sí diré que me preocupa que lo que ocurre en Iniciativa se extienda a Compromís. Aunque lo ocurrido no invita al optimismo.