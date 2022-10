PSPV y Compromís exhiben sus diferencias por las renovables tras la salida de Mollà

La implantación de las energías renovables fue la punta del iceberg en el pulso entre Mireia Mollà y Aitana Mas que acabó con la destitución de la primera. Mollà criticó la falta de agilidad en su instalación y en Compromís la acusaron de "personalismo". Ayer, en la primera sesión de control al Ejecutivo autonómico con Isaura Navarro ya sentada en la butaca azul de consellera, las renovables volvieron a aparecer, esta vez, para evidenciar las diferencias que existen entre Compromís y PSPV en su puesta en marcha.

Así, mientras que durante su intervención en la tribuna Ximo Puig anunciaba que en los próximos días se aprobará "una importante batería de nuevas autorizaciones" para la puesta en marcha de nuevas plantas fotovoltaicas; la síndica de Compromís, Papi Robles, criticaba las instalaciones de energía masivas, ya que estas "no cambian el modelo de la energía actual", sino que simplemente añaden la etiqueta de "renovable".

La portavoz de la coalición defendió frente a estas grandes instalaciones el papel de las comunidades energéticas locales, centradas en el autoconsumo, para que "la energía se produzca allá donde se necesite" y que se corresponda con "todas las necesidades que la ciudadanía tiene". Ese modelo, más vinculado a grupos pequeños de propietarios, chocaría con las plantas, que suelen ser impulsadas por compañías eléctricas y que, según Compromís, tienen un impacto en el territorio.

"No está en discusión que hay que cambiar el modelo energético", afirmó Puig, quien valoró que los datos de autoconsumo "continúan en aumento": el doble de instalaciones en 2022 que en 2021. No obstante, el jefe del Consell abogó por "acelerar al máximo” esa implantación de renovables, petición que ya se ha hecho habitual y que en boca del líder socialista no va centrada a aquellas más pequeñas, sino a una descongestión de trámites que, en ocasiones, se ha encontrado con el rechazo de algunas áreas que ocupan sus socios.

Unidad frente a la oposición

Sin embargo, la concreción que separa a ambas formaciones en el tema no impidió al Ejecutivo autonómico presumir de unidad y estabilidad frente a los ataques de la oposición. El conseller de Economía, Rafael Climent, respondió a Cs sobre renovables y precisó que se han gastado 131 millones en políticas de transición energética y mandó el mismo discurso que el 'president': que en los próximos días irán saliendo "en cascada" las demandas que hay relacionados con las fotovoltaicas.

También Puig y Mas coincidieron en argumentos ante la presión del PP por la destitución de Mollà. "Serie turca", "proyecto acabado", "fin de ciclo", "guerra de guerrillas" o "melé de todos contra todos" fueron algunas de las expresiones utilizadas por la bancada 'popular' para cargar contra el Consell. A estas, añadió con especial ahínco las dudas de Volkswagen a instalar la gigafactoría en Sagunt, unas dudas que la síndica María José Catalá vinculó a la "falta de estabilidad" que genera el Consell ante los cambios de cartera.

"Me preocupo porque están en descomposición", señaló la portavoz del grupo popular en las Corts. En este sentido, Catalá anunció la presentación de una iniciativa en los presupuestos para incluir la inversión en la gigafactoría de Sagunto ante la falta de compromiso por escrito de Puig. "Va a tener que retratarse y votar porque sus anuncios son sólo de boquilla”, le reprochó Catalá que criticó que el Consell "sea incapaz de cerrar un acuerdo con Volkswagen".

Frente a sus críticas, tanto el máximo responsable del Consell como la vicepresidenta presumieron de estabilidad por la vía de los hechos. "La estabilidad de los gobiernos se mide en la aprobación y en las medidas que se lleven adelante", replicó Puig, quien destacó que si Ford decide quedarse "es también por la estabilidad política". "La estabilidad está más que garantizada", complementó la vicepresidenta Mas, quien le respondió a Catalá que "purgas es lo que hacen en su partido". "Si no, pregúntenle a Isabel Bonig o a Pablo Casado" añadió ante la celebración de la bancada de la izquierda.