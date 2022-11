Profesores de Secundaria con discapacidad piden tener reserva de plazas

La Conselleria de Educación no ha reservado plazas para profesores con discapacidad en la convocatoria de cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), abierta actualmente. Esta es la queja de una de las personas aspirantes, que ha contactado con este periódico y que asegura que ya remitió varios escritos en diferentes ocasiones a la conselleria, sin que esta petición haya sido recogida en la reciente convocatoria, que salió este verano.

En concreto, se trata de un concurso de méritos al que se puede presentar el profesorado que tenga una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera. En el proceso selectivo actual, se ha convocado un total de 1.344 plazas para Secundaria —de una multitud de especialidades— y 36 para las EOI, y no se ha reservado un número de estas para realizar el concurso entre profesorado con discapacidad.

La Conselleria de Educación explica que, generalmente, el objetivo de los ‘contingentes de reserva’ para las personas con discapacidad —lo que se solicita— es «garantizar el ingreso a la función pública de las personas con diversidad funcional cuando se encuentran en situación de desventaja por razones de su discapacidad en la hora de realización de las pruebas».

Sobre la cuestión de las cátedras a IES —lo que viene siendo un ‘ascenso’ de los docentes y un rango superior—, aclaran que «no es una oposición, es un concurso de méritos» y tampoco un ingreso a la función pública, sino «el acceso a un cuerpo docente para personas que ya son funcionarias, por lo que no hay necesidad de establecer un contingente de reserva porque todas las personas que participan en la convocatoria lo hacen en iguales condiciones (todas son funcionarias docentes) y se valora, entre otros méritos, la antigüedad o la ocupación de cargos (jefaturas de departamento o cargos directivos)». No obstante, las personas afectadas difieren de esta explicación y no consideran estar en igualdad de condiciones que sus compañeros, al sufrir, por ejemplo una enfermedad neurodegenerativa. «A la hora de conseguir los méritos, no puedes hacer lo mismo que los demás, no tienes las mismas fuerzas ni la misma fortaleza; sientes cansancio tras las clases y no podemos tener lo mismo. Si no reservan plazas, estamos en inferioridad de condiciones», explica el testimonio.

En concreto, en el concurso de méritos se valoran, entre otras cosas, «méritos relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos, la evaluación positiva en la actividad docente y, en su caso, la trayectoria artística de las personas aspirantes», reza la orden autonómica

«De salida, estoy en desventaja si tengo que competir con mis compañeros que están bien de salud y pueden hacer más actividades para tener más méritos», añaden las mismas fuentes. «La conselleria no lo ha tenido en cuenta, igual que en la convocatoria de 2018; y aunque no hay una obligación legal, otras comunidades autónomas —como Galicia y Castilla la Mancha—, sí lo han incluido y guardan plazas, por lo que es una cuestión de voluntad y de querer hacerlo», lamenta. «Hacen que a unos nos sea más difícil poder acceder que a otros. Ves la convocatoria y te sientes mal de que no lo hayan considerado, porque no es justo», concluye.

Misma situación

Esta situación no es nueva pues, como publicó Levante-EMV recientemente, si no se cambia el borrador ocurrirá lo mismo con el concurso de méritos que se abrirá este mes para estabilizar al profesorado interino.

En las oposiciones, Educación sí que reservan plazas para personas con discapacidad, pero no suelen cubrirse y pasan al turno libre, para ser ocupadas por otros docentes sin discapacidad.