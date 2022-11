Mazón impide la retirada de símbolos de Zaplana de la Diputación de Alicante

El pleno de la Diputación de Alicante ha rechazado este miércoles una propuesta impulsada por Compromís que solicitaba retirar toda simbología referida al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana (PP), de la institución provincial. La moción ha contado con los apoyos de PSPV y la coalición (15) y el voto en contra de PP y Cs (15) ante la ausencia de un diputado popular, por lo que ha sido preciso el voto de calidad del presidente de la corporación, Carlos Mazón, para rechazarla definitivamente.

El líder de los populares valencianos, considerado el hijo político de Zaplana, ya se puso de perfil tras conocer la petición del fiscal que se ocupa del caso Erial, que solicita 19 años de cárcel para el expresidente del Consell y exministro de Trabajo por presunto amaño de contratos públicos. Entonces, Mazón reclamó "respeto" y apuntó que existen "antecedentes suficientes para ser prudente".

En su intervención, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha explicado la propuesta asegurando que "nadie" ha hecho "tanto daño a la imagen pública de Alicante y de los valencianos en general" como Zaplana, procesado en el caso Erial. En esta línea, también pedía borrar los honores públicos de la institución referentes al expresidente y exministro y ampliar esta iniciativa a las figuras del exdiputado del PP y exvicepresidente de la Diputación, Juan Roselló, condenado a prisión por el caso de las basuras de Calp y a José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación, por su vinculación con el caso Brugal.

"Desde Compromís consideramos que no toca la exaltación perenne de esta persona, así como la de José Joaquín Ripoll, mediante el mantenimiento de símbolos, ya que no forma parte de la modernización de la institución, para que la ciudadanía sienta que la Diputación es suya y no mantenga el pensamiento caciquil de quien la gobierna", ha indicado.

Por ello, ha señalado que sería un hecho "totalmente inadmisible" que la Diputación de Alicante "no condene y dé la espalda a estos hechos" y ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda que consiste en ampliar el contenido de la propuesta a la figura de Roselló por la sentencia "firme" en el caso de las basuras de Calp.

El PP se escuda en Oltra

Por su parte, el portavoz del PP, Eduardo Dolón, ha iniciado su turno lamentando que Compromís no haya añadido en su propuesta la situación de Mónica Oltra, pero "se le ha olvidado". Así, ha acusado a Fullana de "repetir" el mismo discurso que hace un año, cuando presentó una moción similar, aunque con la única diferencia de añadir una enmienda.

"Voy a decir lo mismo que dijimos como equipo de gobierno, nos posicionamos en ese voto y no voy a entrar en un debate de electoralismo barato con una campaña que ya ha comenzado Compromís", ha agregado.

El portavoz del PSPV, Toni Francés, ha indicado que él es partidario de retirar "todas" las placas de los edificios públicos: "Llevo once años como alcalde y no veréis ninguna destitución con mi nombre".

Sobre la figura de Zaplana, ha sostenido que el 'popular' estableció un "entramado corrupto" en la Comunitat Valenciana para "enriquecerse" y que parece que el PP "sí lo sabía de antes". "El PP se ha dedicado a encubrir los casos de corrupción y consideramos que Zaplana no debería tener ningún reconocimiento en instituciones públicas", ha añadido.

En turno de réplica, Fullana ha criticado que Ciudadanos (Cs) "no haya intervenido" en este debate pero "sí lo hicieron para condenar al ministro Alberto Garzón por unas declaraciones que él no hizo". "Sí le pareció bien (a Mazón) reprobar a un ministro por unas declaraciones que no hizo y ahora no considera que estos hechos no son reprobables después de haber saqueado la caja pública de los valencianos", ha dicho.

Con anterioridad a la celebración del pleno Mazón no ha querido entrar al fondo del asunto. Ha señalado en declaraciones a los medios y preguntado por este punto que "cada uno hace propuestas y oposición como puede o como sabe" y ha defendido que Compromís "se califica a sí mismo" "si eso es todo lo que tiene que decir para el futuro de Alicante".