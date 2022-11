La Asociación Gremial de Autotaxis de Valencia y la Federación Sindical del Taxi de esta provincia mantendrán un calendario de protestas y paros parciales hasta que se resuelvan sus demandas de un mayor control de la actividad de los VTC y la actualización de las tarifas, así como su regulación horaria.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han agradecido y celebrado el éxito de la protesta que los taxistas valencianos protagonizaron este jueves frente a la sede de la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad, así como el apoyo de asociaciones, ciudadanos y taxistas de toda España.

"Debemos estar orgullosos porque ha sido la protesta más multitudinaria del sector desde las huelgas nacionales de 2018, lo que demuestra que si el taxi está unido, nuestra voz es más fuerte para reivindicar un trabajo digno, bien remunerado y sin competencia desleal", han señalado.

Valoran el recibimiento

Ambas organizaciones valoran que la Conselleria les recibiera y les avanzara que en breve les trasladarán una propuesta de tarifas para 2023, así como un informe sobre los VTC, en el que se prevé que haya "muchas más sanciones e inspecciones realizadas durante el último año".

Sin embargo, los taxistas han advertido de que el sector "no puede aceptar de buen grado una subida de tarifas por debajo del 10 %", pues "solo en el último año el IPC está por encima de ese porcentaje".

Asimismo, consideran que por muchos informes que les presente la Conselleria, la realidad es que los VTC "siguen anunciando sus servicios sin precontratación, siguen estacionando en la vía pública y recogiendo usuarios a mano alzada", algo a lo que el sector no puede resignarse.

En este sentido, han señalado que tanto la Federación como la Gremial se reunirán próximamente para preparar "un calendario de protestas y paros parciales en fechas señaladas, con independencia de que se produzcan reuniones con la Conselleria para seguir acercando posturas y teniendo más información".

"No podemos permitirnos ser conformistas, nuestras familias no se lo merece, por lo que hasta que no se resuelvan los tres puntos que tanto afectan al sector, no vamos a dejar las cosas como están", han asegurado.