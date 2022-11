Los médicos valencianos anuncian huelga para los días 17 y 18 de enero de 2023. La convocatoria hecha pública hace unos minutos por el sindicato médico CESM, que engloba a Atención Primaria, especialista, personal del SAMU y los Médicos Internos Residentes (MIR). Tras reunirse esta misma tarde con el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, reiteraban el "enorme enfado" por la situación de la plantilla. Quieren, sin embargo, dar "un margen" al gobierno valenciano para "reaccionar y tratar de llegar a un acuerdo". Así lo apuntaba Víctor Pedrera, secretario general del sindicato médico CESM, quien insistía en la sobrecarga de trabajo que están teniendo los médicos y el aumento de las listas de espera en especialidades como traumatología u oftalmología, donde no se han cubierto las necesidades reclamadas. Pedrera incidía en la "falta de profesionales, maltrato o fuga de médicos".

Pedrera recordaba que la ampliación de la plantilla por parte de la Conselleria de Sanidad ha sido en un 87 % para otros puestos laborales y solo el 13 % para médicos. Aunque la situación de la sanidad valenciana dista mucho de la de otras comunidades donde han ido a la huelga, como Cantabria, Madrid, Navarra o Cataluña, las reclamaciones de sus homólogos catalanes, por ejemplo, no son muy dispares. Pese a elo, dejar los paros para después de Navidad tiene un fin: "no interceder" en una época tan "difícil" como son las fiestas navideñas, cuando se suele registrar un repunte de pacientes con bronquiolitis y para que la población "no se vea afectada".

"Queremos dar margen a la Conselleria para no interceder en las fiestas navideñas"

"Queremos dar tiempo suficiente a la Administración para que sopese las reclamaciones que le han trasladado los sindicatos", señala Pedrera, aunque esperan "sensibilidad" por parte de la conselleria que dirige Mínguez. Como ya publicó Levante-EMV, los profesionales de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana estaban dispuestos a ir de forma masiva a la huelga. Esa fue la respuesta que obtuvo el sindicato médico CESM-CV en la encuesta interna que lanzó entre sus afiliados del primer escalón de la sanidad valenciana: el 89 % de los que contestaron lo hicieron con un sí rotundo a movilizarse.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV había mantenido previamente una reunión con Mínguez, en la que reclamaron una Atención Primaria "más fuerte", adecuación de plantillas y la eliminación de la brecha salarial. El sindicato también trasladó una "queja formal" por la "complejidad" de las pruebas de oposición de diferentes categorías y, en concreto, la de Enfermería. CCOO PV estudiará las preguntas que no se ajusten al temario o a las funciones de la categoría y que puedan ser objeto de impugnación.