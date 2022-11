Dotar de ecógrafos y material de cirugía menor a los centros de salud para que los médicos de Primaria puedan resolver cuestiones menores sin más pruebas o derivaciones. A los sindicatos, en principio, esta nueva medida que va a poner en marcha la Conselleria de Sanidad como parte de su plan estratégico para la Primaria no les parece mal pero sí le ven una falla: sin personal suficiente puede estar abocado al fracaso porque todo necesita "tiempo", un bien escaso ahora mismo para los profesionales de los centros de salud que siguen con las agendas saturadas.

"Es una buena medida, no nos parece mal, aunque para ello quizá tendríamos que revisar las ratios porque hacer más significa tener más tiempo y para conseguirlo todo pasa por tener más personal y corregir cosas como sustituir desde el primer día las bajas", apuntaba esta mañana Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, CC OO. "Toda esta compra de materia difícilmente van a poder utilizarse en estas condiciones de sobrecarga. Se van a quedar en las cajas si no se adecúan los recursos a las necesidad, fundamentalmente en personal", resumía por su parte Víctor Pedrera, secretario general del sindicato médico CESM en la C. Valenciana.

Cabe recordar que Sanidad ha activado el trámite para comprar hasta 2.345 equipos entre ecógrafos, electrocardiogramas o bisturís eléctricos con la idea, por una parte de que los médicos de la Primaria sean más resolutivos en sus diagnósticos y, por otra, que pudieran hacer intervenciones menores con anestesia local sin necesidad de que el paciente tenga que peregrinar por hospitales o especialistas.

"Lo venimos reclamando hace tiempo"

Para sociedades científicas, como la de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfyc), la medida es positiva "llegue en el momento que llegue" porque es algo que venían reclamando "desde hace mucho tiempo". "Hemos demostrado que estamos capacitados y que, con recursos, podemos resolver muchas más cosas, solo hace falta aumentar la dotación de material y formación. No es cuestión de que yo tenga más o menos tiempo, el material lo necesito y me va a ayudar a mejorar", explicaba Javier Blanquer, vicepresidente de Sovamfyc.

Desde la sociedad lo que echaban en falta es un plan más concreto de formación por parte de la Conselleria de Sanidad para que todos los profesionales pudieran sacar lo mejor de esta llegada de material. "Hace falta el aparataje pero también la coordinación y la formación" a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, EVES, "y no solo en ecografías sino en el resto de técnicas diagnósticas como dermatoscopias y retinografías", añadía Blanquer.

Por último, desde Sovamfyc defendían que el hacer más en Primaria no era una cuestión de "descargar de trabajo" a otros niveles como la especializada o la hospitalaria. "No se trata de descargar a nadie sino de hacer algo para lo que estamos preparados desde hace tiempo pero necesitamos el material para hacerlo", añadían.

Alta presión pese al aumento de plantilla

La queja de los sindicatos viene motivada porque la presión en los centros de salud valencianos no ha bajado pese a que ya se ha superado la última ola de la covid-19 y al aumento de plantilla con nuevas plazas estructurales que Sanidad hizo este año (1.560 nuevos puestos solo en Atención Primaria, algo más de 5.000 en todo el sistema público). "Seguimos con agendas de 40 y 50 pacientes por día", recuerdan a la conselleria.

De hecho en centros donde estas cirugías menores están incluidas en la cartera de servicios (como en buena parte de los alicantinos) "las hace puntualmente algún médico al que le han hecho hueco en su agenda pero, cada vez son menos por la dificultad que hay. En estas condiciones de sobrecarga no tienen mucho margen", explicaba Pedrera, del sindicato médico.

Desde Comisiones Obreras, Atiénzar también pedía analizar las causas de por qué los centros de salud seguían saturados pese al aumento de plantilla. "Las plazas se han creado pero hay que ver las causas de por qué no se está notando y atajar el motivo para poder volver a que el médico de Familia te atienda con no más de 3 días de demora".

La secretaria general de CC OO precisamente le pedía esta mañana al conseller Miguel Mínguez (en una reunión que han mantenido ambos) acelerar la implementación de las 100 medidas (como la de la compra de aparatos) que incluía el plan de Primaria además de recordar el objetivo de prevención y promoción de la salud que debía de tener la Primaria "y que en estos años se ha perdido".