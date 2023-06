"Hay preocupación, pero no miedo. Saldremos a las calles y las llenaremos de alegría y orgullo de ser como somos". Así resume las horas previas al orgullo Lgtbi en València el coordinador de Lambda, Fran Fernández. La asociación prevé una manifestación masiva y más reivindicativa que de costumbre, con las políticas de Vox en localidades como Náquera (donde han prohibido colgar la bandera arcoíris) y otras autonomías como telón de fondo".

Si alguien sabe de luchar y resistir es el colectivo Lgbi. "Durante la guerra nos metieron en campos, con Franco en la cárcel, pero nunca hemos dejado de luchar contra la discriminación", explica Fernández. Sí que matiza que "por primera vez en democracia puede haber una regresión de derechos. En las últimas décadas siempre se ha avanzado, con unos gobiernos u otros. Por primera vez pensamos que se puede ir para detrás en derechos", denuncian.

Por eso reivindican que "no queremos volver a la época de los grises, preferimos quedarnos a color". La manifestación del orgullo Lgtbi parte este sábado a las 19:30 del Puente de la Exposición de València bajo el lema "Orgull de totes, drets per a totes", y finalizará a las 21 horas en la plaza del Ayuntamiento. En ese momento empezará la fiesta del orgullo.

La manifestación mantendrá su habitual carácter festivo, de alegría y celebración, pero este año será más reivindicativa que de costumbre. "A Vox le van a faltar papeleres y se van a indigestar de colores", reivindica Fernández, en relación a un cartel electoral del partido ultraderechista.

No es por la ley de banderas

Fernández ha criticado la decisión del ayuntamiento de Náquera (gobernado por Vox) de prohibir las banderas arcoíris en los edificios públicos bajo el pretexto de cumplir la ley de banderas. "No nos engañan. Los ayuntamientos están constantemente colgando pancartas y símbolos de otras causas sociales. Si no quieren colgar la arcoíris no es por la ley, es porque buscan invisibilizar al colectivo", denuncia.

Por contra, la entidad ha valorado la decisión de la alcaldesa de València María José Catalá (del PP) de volver a colgar la bandera arcoíris en el ayuntamiento de València como muestra de apoyo al colectivo.

Fernández remarca que no piensa que tantas personas comulguen con estos postulados. "Lo que no puedo entender es que la gente vote olvidándose de que su amigo es gay o que su sobrina es lesbiana. Esa es la realidad de España y cuando le pones cara a las personas es más díficil votar, pero han conseguido sembrar el miedo", explica.

El coordinador de Lambda entiende que venimos de una situación complicada. "Hemos pasado una pandemia que ha sido devastadora, y la realidad económica del país lleva años siendo mala. Así que lo fácil para la ultraderecha es buscar el enemigo común a base de mentiras, puede ser el Mena que cobra más paga que tu abuela o las personas trans acudiéndo en masa a operarse y colapsando la sanidad, como si eso fuera verdad", cuenta. "Si dos personas gritan 'mono' en un estadio, no quiere decir que todo el estadio sea racista. Lo mismo pienso con la sociedad española", explica.

Pioneros en derechos

Es más, España es un país pionero en derechos Lgtbi desde hace décadas. "Lo vimos con la ley del matrimonio igualitario hace ya 16 años y ahora con la ley trans. Somos un país abierto, no somos lo que nos hacen pensar", reivindica.

Fernández prevé un orgullo masivo en base a lo que se está viendo esta semana. "Este año se nos han ofrecido el doble de personas voluntarias, y no para de llamar gente a la sede desde que cerramos la convocatoria. Eso es un indicador de lo que se siente", cuenta.

El coordinador de Lambda explica que "cada vez que han intentado tocar derechos lgtbi la respuesta ha sido muy grande", y cree que esta vez no será una excepción. En el caso de las administraciones ya se está viendo. "Nunca antes el mercado central de València había colgado una bandera arcoíris el diá del orgullo. Eso es un indicador de que a la gente no la engañan, todos sabemos lo que quieren hacer y están contestando en consecuencia", asegura.