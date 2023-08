El taxista que nos acerca al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz nos comenta que él no había experimentado tanto calor como el registrado estos días pasados en la capital vasca. Y eso que esta ciudad cumple ya con casi todos los parámetros de sostenibildad y adaptación al cambio climático. Por no hablar del record de temperatura anotado en Bilbao. O de tantos registros de temperatura máxima que se han superado estos días en diversas poblaciones del norte peninsular. El proceso actual de cambio climático con influencia antrópica avanza imparable. La labor de AEMET, anotando y publicando datos, haciendo análisis comparativo con años y décadas pasadas, preparando gráficos, mapas…es impecable. Enhorabuena. Quiero destacar aquí la excelente labor que realizan los compañeros del Centro Territorial de Valencia que estos días, estas semanas, están ofreciendo en las redes sociales datos, imágenes, gráficos, sobre la evolución del verano 2023, señalando lo que resulta extraordinario, anormal, respecto a la evolución climática de las últimas décadas es este espacio geográfico. Con una profesionalidad increíble, con un rigor impecable, con la verdad científica como lema. Y con paciencia franciscana educando a los que, sin conocimientos, con sus ideas erróneas preconcebidas, manipulando noticias publicadas en medios no científicos, acusan de alarmistas las informaciones rigurosas que se van difundiendo en el twitter del centro regional. Felicidades al equipo humano de AEMET-Valencia. Nunca ha sido tan necesaria vuestra labor. Para poder hablar del tiempo y clima hay que conocer los fundamentos de las disciplinas meteorológica y climática. Pero últimamente hay mucho ignorante con aires de sabelotodo en las redes sociales, además con afán de protagonismo. Como dice el refrán: “quien no entiende, no aprende”. Ante ello solo cabe el rigor, la profesionalidad y la ciencia. Y también está totalmente justificado el silencio frente al improperio palurdo. Enhorabuena AEMET-Valencia.