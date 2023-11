"En Cuba era cirujano, pero aquí limpio casas y cuido de ancianos. Hago los trabajos que los españoles no quieren". Marcos estudió medicina en la universidad de la Habana, igual que Yanaris. Ambos migraron a España en busca de una vida mejor y pagaron las tasas para que el Ministerio de Educación les homologara su título de médico para empezar a trabajar. Eso fue hace más de dos años, y a día de hoy nadie les ha contestado ni saben cómo va su homologación. Mientras tanto, sobreviven en trabajos basura para ganarse la vida en plena carencia de profesionales sanitarios.

Son dos casos, pero hay muchos más. Alejandro y Elina también son médicos, son argentinos y llevan 34 meses esperando para que les reconozcan la carrera y poder trabajar en un hospital. Han trabajado limpiando baños, dando clases particulares o descargando camiones. Laura Piedrahita es colombiana, también es doctora pero trabaja como reponedora en un supermercado, como Natalie Masuera, que es enfermera y viene de Venezuela. Gloria es colombiana, es ingeniera eléctrica pero se gana la vida como teleoperadora. Todos ellos tienen títulos universitarios, pero a ninguno le ha contestado el ministerio.

Según datos del Ministerio de Educación facilitados a El País, la administración acumula 34.200 expedientes pendientes de resolver en los cajones, y aunque da salida a 2.500 al mes, entran 3.000. En resumen, no hay personal suficiente para contestar a la demanda de homologaciones de títulos.

Para agilizar los plazos, Educación reformó recientemente el decreto para homologar títulos extranjeros y se comprometió a dar una respuesta a los 6 meses. En los casos en los que la universidad de origen tuviera un convenio con universidades españolas a través de la Aneca, la respuesta sería mucho más rápida. Pero el decreto ha demostrado ser papel mojado, según se quejan los afectados.

Alejandro y Elina, por ejemplo, estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, una de las más reconocidas de América Latina y con convenios con prácticamente todas las universidades españolas. Pese a eso llevan 3 años esperando. Cuando se aprobó el nuevo decreto lo único que cambió es que tuvieron que volver a pagar las tasas, que ascienden a 160 euros, y no hubo contestación. Aún siguen esperando para trabajar de lo que mejor saben hacer.

"¿Para qué sirve Bolonia?"

Algunos de estos extranjeros afectados se lanzaron a la calle este miércoles frente a las oficinas de la Seguridad Social de la Calle Colón de València. La mayoría son latinos y sanitarios, pero también hay europeos que están atrapados en este limbo legal en el que no se le reconocen lo que han estudiado.

Jennifer Bufquien es una filóloga francesa y lleva dos años en España. Sobrevive dando clases particulares y gracias al apoyo de su pareja. En este tiempo ha podido estudiar el máster de secundaria (donde sí que le reconocen la carrera) y ha aprobado el Mitjà de Valenciano para poder ejercer de docente. Cumple con todos los requisitos, pero como el Ministerio de Educación no le reconoce el título no puede ni opositar ni trabajar como interina.

"Se suponía que cuando se aprobó el Plan Bolonia todos los ciudadanos europeos podían convalidar sus títulos y trabajar con ellos en toda Europa, pero en la realidad hemos visto que no. Ni siquiera me han contestado a mi petición, no sé en qué estado se encuentra ni si la han llegado a ver siquiera. Te genera mucha impotencia, porque cuando tú vas a Francia, un títulos español vale", explica Bufquin.

Loren también es francesa y ella lleva desde 2014 inentando que su título sea homologado, casi una década. Está pasando por un auténtico infierno burocrático, y su proceso ha sido cerrado varias veces por equivocación. Explica incluso que estudió un máster en España para intentar trabajar en otro sector, y cuando volvió una temporada a Francia "me lo convalidaron en dos meses ¿Por qué no puede funcionar así en España? Debería funcionar así, pero ahora mismo estoy hundida por completo", se queja.

Doctores sin homologar limpiando baños

Que faltan sanitarios es algo que se han cansado de decir los anteriores consellers de Sanitat. Y no solo aquí, en otras autonomías. Por eso para José Peral (que es español pero estudió en Costa Rica), le genera una gran impotencia escuchar estas reclamaciones en las noticias. Lleva dos años esperando y nadie le ha contestado.

"Me siento muy frustrado porque tengo muchos amigos médicos que no paran de decirme que les avise cuando me homologuen porque están buscando gente para trabajar. En mi centro de salud mi médico se ha jubilado hace unos meses y no han asignado uno nuevo porque según ellos no hay. Es todo muy frustrante", reivindica José.

Laura Piedrahita, que ahora está de reponedora, hizo 7 años de carrera y lleva 15 trabajando en una especialidad. Natalie Masuera, enfermera, ha gastado más de 1.500 euros y más de 300 en tasas para sacar sus documentos de Venezuela y llevarlos al Ministerio de Educación y después de más de dos años no tiene respuesta.

Autoestima

Para Alejandro y Elina uno de los principales problemas es el impacto en la autoestima. "No entendemos qué está pasando, estamos ahogados entre requerimientos, papeles y más papeles. Todo esto te erosiona muchísimo la confianza y la autoestima porque no nos están valorando nada ¡Están permitiendo que en España haya cirujanos limpiando baños mientras faltan médicos!", lamenta Alejandro.

"Allá somos médicos especialistas, acá cuidaddores de ancianos y tenemos los trabajos que nadie quiere. Si de verdad necesitaran tanto a los médicos no se demorarían tanto. Nos hacen pensar que somos prescindibles", sentencia Marcos.