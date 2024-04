PP e izquierda sacan adelante colgar la bandera LGTBI en las Corts

La bandera arcoíris finalmente sí que lucirá en la fachada de las Corts los próximos 17 de mayo y 28 de junio con motivo del día contra la LGTBIfobia y el día del Orgullo. La Mesa de las Corts ha aprobado este martes la propuesta del PP de izar la insignia que representa al colectivo LGTBI, un planteamiento que ha contado con los dos votos a favor de los dos representantes de los populares en el órgano de dirección del parlamento, la abstención de los dos miembros de PSPV y Compromís que han criticado que no haya acto institucional y el voto en contra de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox.

La mayoría con la que ha salido adelante la propuesta puede resultar sorprendente, especialmente por la abstención de PSPV y Compromís que en los años del Botànic impulsaron que se colgara por primera vez esta insignia. El motivo de su abstención, es decir, de que no hayan votado a favor, según han explicado, es porque no habrá un acto con las organizaciones del colectivo LGTBI como los que se celebraban en las anteriores legislaturas y que contaban con los representantes de los grupos parlamentarios y de la Mesa de las Corts y que las dos formaciones de izquierdas pedían.

Sin embargo, esa abstención ha sido la que ha permitido que la propuesta del PP, presentada después de que se tumbara en el mismo órgano un par de semanas antes una de Compromís, saliera adelante. Los populares se han quedado solos en su voto a favor, pero ha sido suficiente para superar el único voto en contra de Vox. Compromís había propuesto una enmienda para incluir el citado acto, pero el PP ha rechazado su inclusión dejando a la izquierda en una disyuntiva: o votar a favor de su propuesta y colgar la bandera o que ni siquiera se pusiera esta insignia.

"Estamos especialmente satisfechos, si no llega a haber una propuesta del PP el colectivo LGTBI se habría quedado sin reconocimiento de estas Corts", ha indicado el síndic del PP, Miguel Barrachina, quien ha destacado que se colgará la bandera LGTBI "tal y como se ha venido haciendo en los últimos años", una afirmación que no es del todo cierta ya que el pasado día del Orgullo, el 28 de junio, con el mandato de Llanos Massó recién iniciado, no se colgó. Sin embargo, en esta ocasión, "afortunadamente", ha indicado Barrachina, ha habido un acuerdo para situar esta insignia.

"Sucumbir a sus socios"

"Hemos intentado llegar a una cosa intermedia", ha asegurado por su parte el síndic de PSPV, José Muñoz, que el miércoles de la semana pasada había anunciado que su grupo parlamentario votaría en contra de la propuesta del PP. Su abstención y la de Compromís, justificada en que su objetivo era que se colgara la bandera LGTBI, se complementará, han anunciado, con la invitación a los representantes de los colectivos LGTBI al parlamento el día que se cuelgue esta insignia.

No obstante, tanto Muñoz como el síndic de Compromís, Joan Baldoví, han criticado que esta propuesta de colgar la insignia del arcoíris sin acto supone que el PP "se ha plegado a la agenda de la extrema derecha". "Es un intento de descafeinar", ha señalado Baldoví quien ha recordado que la legislatura pasada "el PP no tenía problemas en participar en este acto", para lo que ha mostrado una fotografía de actos pasados. "Es peligroso que un partido que no ha tenido ningún inconveniente celebrar actos normales, considere que ahora es una cosa fuera de lugar", ha señalado.

Quien se ha mostrado en contra ha sido Vox, tanto su síndic, José María Llanos, como la presidenta de las Corts, Llanos Massó, quien ha sido quien ha rechazado la propuesta en la Mesa. Así, Massó ha indicado que acatarán la resolución aprobada de colgar la bandera, pero ha criticado "este tipo de acciones" porque "los edificios públicos no son lugares para colgar banderas no institucionales" mientras que el portavoz de Vox ha señalado que no están en el parlamento "para colgar trapos", expresión que ha corregido a "tela".