El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha rechazado valorar la oferta lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PP de Alberto Núñez Feijóo para explorar grandes pactos de Estado, entre ellos la reforma del sistema de financiación, hasta que los detalles de la misma estén negro sobre blanco. Mazón ha afeado la inconcreción del dirigente socialista al respecto y le ha exigido desarrollar una propuesta "seria" y "por escrito" sobre el nuevo mecanismo de reparto antes de fijar posición. En todo caso, el president ha situado como requisito básico que el nuevo sistema "desagravie" a la Comunitat Valenciana, el territorio peor financiado del país.

"El sistema de financiación que pactó el PSOE con ERC ha sido nefasto para la Comunitat Valenciana, nefasto. Digo lo de siempre: que se nos tiene que compensar, que se nos adeuda dinero. Tiene que haber un sistema tanto de compensación como, lo más importante, un nuevo esquema, una nueva financiación, que haga que en España deje de haber ganadores y perdedores", ha recalcado el líder del Consell antes de hacer hincapié en que "quien más ha perdido" por ese sistema, caducado desde 2014, es la Comunitat Valenciana.

Mazón, que tampoco ha entrado a valorar otras propuestas recientes como la posible condonación de parte de las deudas autonómicas precisamente por no conocer la letra pequeña, ha declinado también hablar de esta mano tendida de Sánchez sobre financiación: "Voy a dejar de hablar sobre perspectivas que aún no sabemos en base a teletipos o a declaraciones de no sé quién. Cuando haya una propuesta, si es que la hay, seria y que desagravie por fin a la Comunitat Valenciana, nos pronunciaremos", ha dicho.

Aun así, el president ha vuelto a prometer que será reivindicativo en este asunto y que su Ejecutivo pondrá "líneas rojas" cuando se abra ese melón a nivel nacional: "Somos los últimos y esto se ha acabado. Se nos adeuda todo un sistema y esto es absolutamente irrenunciable. A partir de ahí, si hay alguna propuesta seria, que nos la trasladen", ha insistido.

"Cansados" de esperar a Hacienda

El 'president' ha señalado que en la autonomía están "cansados" de anuncios "poco serios" del Gobierno sobre la financiación. En ese sentido, ha mencionado el "esqueleto" de financiación que propuso en 2021 el Ejecutivo central a la Comunitat Valenciana y que ha cumplido 2 años en el limbo esta pasada semana. "Nunca mejor puesto ese nombre, porque el esqueleto era aún peor que el sistema ya paupérrimo que tenemos ahora mismo", ha criticado.

"Quiero es que sean serios, que se nos convoque, que se nos plante encima de la mesa un estudio serio que desagravie a la más agraviada de todas, que escandalosamente ha sido la Comunitat Valenciana. En el terreno de las especulaciones, creo que ya estamos hartos de movernos. Quiero certeza, quiero compromiso y quiero desagravio urgente a la Comunidad Valenciana y por escrito", ha zanjado Mazón.