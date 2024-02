Beatriz Simón: "Trabajamos desde hace meses para hacer pública la lista de espera de la Dependencia"

Reconoce que si hace un año alguien le hubiera pronosticado su regreso a la política hubiera dicho que se equivocaba, que ella no volvía «ni loca». Sin embargo, la «buena relación» que mantiene con Carlos Mazón y con Susana Camarero le ha hecho dar el salto a la gestión autonómica para ser directora general de Dependencia y de las Personas Mayores tras una larga experiencia en la Administración local como concejala del equipo de Rita Barberá durante tres legislaturas. Salió de la política «muy disgustada» y con «mucho daño personal». Pero el regreso ha sido por la puerta grande.

La Dependencia es un área complicada porque por más que uno haga siempre hay agujeros... ¿Cómo afronta el reto?

Estoy muy agradecida por esta oportunidad y muy dispuesta a aprender. Yo nunca he gestionado el ámbito social. He gestionado otras muchas materias dentro de la administración pero el área de bienestar social es un campo de aprendizaje tremendo y nivel personal es un reto muy importante.

¿Qué se encuentra al llegar? ¿Cuál es la herencia recibida?

Llego hace ahora 5 meses y me encuentro un sistema completamente abandonado. Llevaban sin firmar desde abril, antes de la campaña electoral. Me encuentro unas listas de espera crecientes porque no se habían metido a nuevas personas en el sistema y me encuentro sin presupuesto. Ni un duro, hablando claro. Lo primero que tengo que hacer es una modificación de crédito de 38 millones de euros, primero, y de 22 millones después, para poder acabar el año. Es decir, para que todas las personas que estaban en el sistema de la dependencia pudieran cobrar en 2023. La guerra entre los dos partidos del Botànic había hecho que la Dependencia la llevara un partido y Hacienda lo llevaba otro. Así que en una guerra entre partidos... te corto el grifo. Y lo hago sin pensar en las personas que reciben esa prestación porque la necesitan. Así que ante esta situación, lo primero que hemos hecho es pagar deudas y reorganizar una dirección general caótica. Y una vez tengamos esas bases sólidas y organizadas empezaremos a crear de nuevo.

¿Hacia dónde quieren caminar? ¿Cuál es el proyecto?

Lo primero que tenemos que hacer es humanizar el sistema. Y darnos cuenta de que detrás de cada número y de cada expediente hay una persona. Queremos una atención centrada en la persona. Y como hablamos de números y de personas... Necesitamos reducir las listas de espera. Ese es nuestro caballo de batalla.

Y hablando de listas de espera... ¿Pueden ser públicas como pide el Síndic de Greuges, las plataformas de Dependencia y la patronal de residencias?

Claro que pueden ser públicas. Se puede hacer y no necesita una gran inversión. De hecho nosotros estamos trabajando en esto desde que llegamos y en los próximos meses se va a ver el resultado. A mí lo que me sorprende es que no lo hayan hecho antes.

¿Y cómo lo van a hacer?

El tema de hacer públicas las listas de espera estaba pendiente. Así que hemos estado trabajando estos meses y ya tenemos el primer paso, que es una instrucción. Porque había habido una dejadez absoluta. La dirección general tiene como misión fijar criterios. Si la dirección general no fija criterios porque está en cuestiones ideológicas... las direcciones territoriales tienen que ir haciendo faena porque uno no puede parar la Administración. ¿Y qué pasa? Pues que en las tres direcciones territoriales estaban aplicando distintos criterios en la asignación de plazas. Todos ellos dentro de lo que marca la ley, pero con una interpretación diferente. Ahora hemos generado una interpretación única para definir qué es una urgencia social para el ingreso en residencia y para priorizar las urgencias. Esto no es un trabajo de hoy ni de ayer. Llevamos meses trabajando en esto.

La Directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón. / Germán Caballero

Y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo va a ser una realidad saber qué puesto ocupa cada uno?

Nos hemos fijado dos fases. Estamos en la primera fase. El borrador de la instrucción ya está acabado y falta perfilar un par de detalles. Ahora esto tiene que ‘traducirse’ al sistema informático. No podíamos actualizar la aplicación informática si no sabíamos qué criterios se iban a aplicar. Ya hemos hablado con la DGTIC (Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) apara que diseñen la nueva herramienta, así que el plazo depende de esto aunque sé que es prioritario. También hay que reorganizar las urgencias, según los nuevos criterios que hemos fijado.

¿Cómo funciona el sistema actual?

En la actualidad hay dos listas: la de la dependencia que tiene su sistema informático, y otra que es la que gestiona las urgencias. Ahora los lenguajes informáticos no se hablan y las bases de datos están separadas. Así que lo que hemos pedido es que se crucen los datos. El sistema actual confecciona una única lista, pero se hace a mano. Es decir, cuando alguien llama y quiere saber su número en la lista de espera se le dice porque se puede saber cruzando los datos, pero de forma manual. Pero eso tiene que estar bien hecho para poderlo publicar.

¿Y cuándo será una realidad?

Eso lo podremos hacer cuando esté listo el programa informático. Lo que sí vamos a hacer público de forma inmediata es el número total de plazas que están autorizadas en cada centro, el número de plazas públicas que tiene asignadas cada centro, el número de personas que solicitan plaza pública en ese centro y el tiempo medio de espera para acceder. Eso, en cada uno de los centros y residencias de la Comunitat Valenciana. En esta primera fase apenas hay inversión y es una cuestión de voluntad. Si no lo han hecho antes es porque no han querido.

¿Y la segunda fase?

Es el modelo de Madrid o Castilla y León, que tienen un sistema superavanzado donde pones tu DNI y te dice exactamente donde estás. Para eso necesitamos un aplicativo informático mucho mayor, y eso requiere inversión y tiempo. Ese es el punto al que queremos llegar, pero yo no me puedo comprometer a decir cuándo puede estar esta segunda fase.

Hablamos de publicar y reorganizar las listas de espera pero ¿y resolverlas?

Es que ¿cómo se resolverían las listas de espera? Con plazas. ¿Por qué no tenemos plazas? Durante 8 años, a la empresa privada se le ha puesto todas las piedras en el camino para que generaran plazas residenciales y eso es una barbaridad. Nosotros creemos en la colaboración público-privada porque es la única manera de generar plazas. Cuando una persona necesita un recurso lo debe tener. Y le va a dar igual quien lo haya generado. Desde la Administración pública lo que tenemos que hacer es garantizar que esas plazas sean de calidad, cumplan toda la normativa, tengan un precio asequible... Es inviable dar respuesta a las plazas que faltan únicamente desde lo público. En la hoja de ruta está el impulso o la promoción para que las haya, sin que sea preciso que quien las cree sea la Generalitat Valenciana. Y nosotros llegaremos donde la empresa privada no llegue.

El plan de creación de plazas pasaba por el ‘Plan Convivint’ que ya es papel mojado... ¿Qué les dice a quienes esperaban esas residencias y centros?

Les digo que exploren las vías de colaboración público-privada y que desde la conselleria podemos colaborar en ese sentido. Pero no podemos ejecutar lo que había en ese plan porque es inviable. Lo fácil es hacerse una foto con el alcalde y decirle que ahí va a tener una residencia. Lo fácil es hacer un ‘Plan Convivint’ completamente fuera de lo real prometiendo no sé cuantas plazas pero sin ejecutar ni una. He visitado todas las residencias. En 5 meses. Soy de ir al terreno, de visitar y tener cercanía. Y cuando vienen los alcaldes y me dicen ‘es que yo tenía aquí una residencia’ yo les digo ‘no, tú tenías una nota de prensa y una foto. Porque línea presupuestaria no había’. Y sin presupuesto no hay nada.