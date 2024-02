Sánchez se desplaza a València para interesarse por detalles del incendio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a València para interesarse por detalles del incendio en un edificio del barrio de Campanar y conocer sobre el terreno las tareas que siguen realizando los bomberos, han informado fuentes del Ejecutivo.

Según los datos oficiales, hasta ahora son cuatro las víctimas mortales a falta de poder acceder al interior del edificio, mientras que asciende a catorce el número de personas no localizadas.

Sánchez siguió durante toda la tarde de ayer desde el Palacio de la Moncloa la evolución del incendio y ofreció al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la alcaldesa de València, María José Catalá, toda la ayuda que precisaran.

No fue hasta pasada la media noche cuando los responsables de emergencias de la Generalitat confirmaron las peores hipótesis. Cuatro personas fallecidas localizadas por drones aéreos y 19 desaparecidas a las que los bomberos no esperan encontrar con vida.