Analizan en València una red europea contra los ciberataques ante 72 los procesos electorales de este año

Las amenazas híbridas implican el ataque a la seguridad de un sistema o red informática del gobierno y tiene como objetivo influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles o de información. Para luchar contra este tipo de ataques se ha creado la Red Europea contra las Amenazas Híbridas, bajo el Proyecto EU-HYBNET (impulsado por la Comisión Europea), que ha encomendado a los socios la creación de esta red en la que participan cerca de 130 socios de 17 países.

Valencia acoge hoy y mañana la Conferencia anual de la Red Europea contra las Amenazas Híbridas en un año de especial relevancia ya que "este año hay 72 procesos electorales en todo el mundo y nuestro objetivo es que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto de manera libre y sin ningún tipo de campaña de intoxicación", explica el director TIC de la Dirección General de Seguridad del Parlamento Europeo, Manuel Rodríguez. Y añade: "Nuestro trabajo en el parlamento europeo es realizar las funciones necesarias para que los diputados puedan hacer su trabajo, en este caso la seguridad que protegemos es la seguridad de la información, es decir, evitar las campañas de desinformación, espionaje, es decir, evitar todo ese tipo de amenazas que afecten a estos procesos".

En estas jornadas que acoge València se debate acerca de cuáles son los peligros y desafíos a los que se enfrenta la UE y cada uno de sus estados miembros, de su metodología y de qué es lo que deben hacer las diferentes administraciones para combatirlos. "Estas amenazas --comenta el Inspector Jefe de Proyectos Europeos de la Policía Local de Valencia, Jose Luis Diego-- tienen una doble vertiente: una más 'ciber' contra instituciones democráticas e infraestructuras críticas, y aquí las policías tenemos que tener un papel activo para detectar y mitigar ataques contra instituciones democráticas; y por otra parte, están las campañas de desinformación, bulos e intentos de polarización de la opinión pública de diferentes temáticas". "Se trata de saber actuar ante ataques influidos por intereses externos de terceros países, instituciones o entidades con intereses particulares que tienen como objetivo desestabilizar países democráticos como el nuestro", explica Jose Luis Diego.

Para Pablo Hernández, Coordinador de investigación académica en Maldita.es, "lo fundamental es tener buena información, nosotros nos encargamos de desmontar los bulos que están circulando por las redes sociales y damos la información contrastada y verificada al público para que la gente cuando vaya a votar sepa a qué está votando y cómo lo está haciendo, es decir, que su voto está contando no está regalando su votación". Como ejemplo de "bulo clásico", Hernández asegura que "se dice que Indra va a manipular los datos, lo que no saben es que Indra no cuenta votos sino que transmite los datos. En todas las campañas sale este bulo y por ello tenemos siempre preparado un documento en el que se explica”.

En la primera jornada también ha participado Torben Fell, responsable de estrategia del Servicio de Acción Exterior de la UE; Maxime Lebrun, Subdirector R&A en el Centro de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (HCoE) y David Arroyo, del Consejo Superior de Investigaciones Científica, (CSIC), entre otros.