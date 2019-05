10 maratones en 10 días

David Lara, entrenador personal residente en San Antonio de Benagéber, se prepara para cubrir diez maratones en diez días. El motivo: una causa solidaria. Quiere recaudar fondos a favor de la Asociación de Familiares Alzhéimer València (AFAV).

Correr diez maratones en diez días consecutivos. Es el reto que se ha marcado David Lara, un entrenador personal valenciano afincado en San Antonio de Benagéber, con un fin solidario: recaudar fondos para la lucha contra el alzhéimer. Para lograr la proeza, Lara lleva toda una vida dedicada al deporte y poco más de tres meses de preparación exclusiva que pueden hacer que cientos de personas afectadas por el mal de alzhéimer y sus familias y cuidadores tengan una vida mejor.

«Desde hace tiempo ya me propuse hacer este reto y entonces conocí a Sonia, trabajadora social de AFAV (Asociación de Familiares Alzhéimer València), que me propuso que tuviera esta intención solidaria. Con esto he encontrado algo más de motivación todavía», explica Lara.

El desafío empezará el viernes 21 de junio, cuando este entrenador personal que se está especializando en nutrición y dietética, correrá los primeros kilómetros de esos diez maratones. El primer envite tendrá lugar entre San Antonio de Benagéber, donde reside, y Benaguasil. Hará ida y vuelta que servirán para completar los 42,195 kilómetros pertinentes.

A partir de entonces día tras día, realizará otros nueve maratones, en su mayoría sobre suelo del Camp de Túria, aunque también tocará algo de València, los Serranos y, según asegura, su lugar favorito para realizar deporte: Bronchales, en la provincia de Teruel. «Tiene un paisaje increíble. Parece que estés en Austria o en los Pirineos y está aquí al lado y no lo valoramos», destaca de un lugar del que también significa «la amabilidad» de sus gentes. De hecho, será en este municipio aragonés donde cierre el reto –si antes no ha desfallecido–, el domingo 30 de junio, en el Trail de Bronchales. «Desde que lo conocí hace ya cuatro años no hay un año que me pierda una de las carreras de allí», asegura.

Anteriormente, el 22 de junio se desplazará de San Antonio de Benagéber a Llíria (ida y vuelta y dos vueltas al pueblo); el 23 a Pedralba (ida y vuelta); el 24 a Casinos (ida y vuelta); el 25 a València (ida y vuelta); el 26 a Nàquera (ida y vuelta y dos vueltas al pueblo); el 27 a Riba-roja de Túria (ida y vuelta y dos vueltas al pueblo); el 28 a Olocau (ida y vuelta); y el 29 realizará ocho vueltas al término de San Antonio de Benagéber, para cumplir con su hazaña.

¿Y cómo se prepara un deportista para semejante desafío? «Huyendo del asfalto», señala Lara. «El único asfalto que voy a tocar va a ser el de las diez maratones», insiste. Para ello sus entrenamientos se han basado sobre todo en carreras de montaña. «Me he preparado mucho en altitud para mejorar sobre todo la fuerza de las piernas», reseña Lara, que precisa que ha frecuentado en este período de tiempo parajes y caminos de la Calderona o de Bronchales, donde precisamente pretende culminar su reto.

Cuidar el aspecto mental

Pero Lara no es novato en esto de hacer maratones. «Ya llevo 25 finalizados. La principal dificultad que me puedo encontrar es, sobre todo, el aspecto mental, ya que serán muchos kilómetros solo», explica. Además, también incide en que deberá prestar atención especial a otros factores como la humedad y el calor, que pueden incrementar la fatiga física, aún más en un mes como el escogido para el desafío, junio.

Especialista en nutrición, Lara es conocedor de que la alimentación será clave para superar el reto. «Tomaré muchos frutos secos e hidratos de carbono en forma de arroz para antes de empezar el maratón. En el kilómetro 21 me tomaré siempre un plato de pasta y cada hora de carrera una pastilla de sales para evitar la deshidratación y, sobre todo, beberé mucha agua mezclada con hidratos de carbono en forma de polvos», detalla. También es fundamental la recuperación entre prueba y prueba: «Al terminar habrá que tomar siempre un batido de frutas y suero de leche, y nuevamente hidratos de carbono para llenar los depósitos para el día siguiente», añade.

Todos aquellos que quieran colaborar con la causa pueden entregar sus aportaciones a la Asociación de Familiares Alzhéimer València mediante la plataforma digital(https://es.gofoundme.com/10-x-10maraton), donde pueden comprar kilómetros con una cantidad económica que servirá para mejorar las condiciones de vida de afectados por esta enfermedad y sus familiares y cuidadores. Lara será el encargado de poner las piernas para completar en solo diez días los más de 421 kilómetros de su reto.