El concierto de las Bandas de Llíria será vía streaming

El tradicional Concierto de las Bandas de Llíria se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre, aunque este año por las actuales restricciones sanitarias se desarrollará en un formato diferente. El festival que protagonizan las prestigiosas sociedades musicales de la localidad, la Banda Primitiva y la Unió Musical, se hará en esta edición sin público pero se podrá seguir en directo, con una importante producción televisiva, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento edetano.

En este sentido, el concejal de Música, Pedro Vicente, ha explicado que las circunstancias presentes "nos han llevado, con el consenso de las sociedades y sus directores artísticos, a adoptar esta fórmula, para que las bandas puedan actuar con su formación habitual completa, en un espacio lo suficientemente grande que cumpla con las distancias entre músicos y las máximas garantías de protección sanitaria, y así poder ofrecer un espectáculo digno como se merecen nuestras agrupaciones".

De esta manera, "la plaza Major se convertirá en un extraordinario plató de televisión para mostrar al mundo entero la calidad y el buen hacer de las formaciones de Llíria como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO".



Presidencia de Honor

Otra de las novedades que presentará este atípico Concierto de las Bandas de 2020, es la creación de la Presidencia de Honor del certamen. Esta figura recaerá este año en el director de la Banda Municipal de València, Rafael Sanz Espert. Con ello, el Ayuntamiento de Llíria quiere reconocer la dilatada y reconocida trayectoria de este maestro en el mundo bandístico.

Sanz Espert es una de las batutas más dinámicas, expresivas y representativas dentro del panorama musical internacional de música de vientos, y es uno de los directores más destacados, valorados y comprometidos de su generación.

Con asiduidad dirige las bandas sinfónicas profesionales más importantes de España. También colabora, como director invitado, en The U.S. Army Band and Orchestra (Washington DC), Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta de València, Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, Banda Sinfónica de Córdoba (Argentina), Banda Sinfônica do Estado de Sao Paulo, Orquesta de Sopros Brasileira, Symphonic Wind Orchestra of University of Duluth, Intercollegiate Honor Band of the CBDNA, Twin Ports Wind Orchestra, Grand Symphonic Winds Minnesota. Asimismo, dirige en los festivales Midwinter Clinic (Minnesota) y Midwest Clinic (Chicago).

Cuenta con una extensa discografía testimonio de su versatilidad en diferentes géneros. Destacan las grabaciones realizadas con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Banda Municipal de Bilbao, Royal Northern College of Music de Manchester, Coro de la Orquesta Nacional de España, Spanish Brass Luur Metalls, etc.

Como pedagogo imparte cursos desarrollando su propia técnica, en los que destacan los Workshops en Berklee Valencia y las master class en Berklee College of Music de Boston y sus conferencias en Club Diari de Mallorca, Universidad del País Vasco, Sala Villalobos (Tatuí) y el Seminário Ibero-Americano de Educaçao Musical e Inclusao Social (Sao Paulo).

Comprometido con los compositores actuales, ha realizado encargos y dirigido estrenos de obras sinfónicas para banda y orquesta. Además ha recibido, en calidad de director, premios nacionales e internacionales y cinco menciones de honor.

Ha sido director titular de la Banda Municipal de Bilbao (2002-2012) y de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (2012-2018), y miembro del WASBE Board of Directors (2009-2015). En la actualidad es director artístico del Congreso Iberoamericano de Directores, Compositores y Arregladores, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Artistas AIE y director titular de la Banda Sinfónica Municipal de València.

Pantallas en los teatros



El Concierto de las Bandas se podrá seguir vía streaming el sábado a partir de las 22.00 horas. Las actuaciones de la Primitiva, dirigida por Javier Enguídanos, y de la Unió Musical, bajo la batuta de Pablo Marqués, se podrán ver también en las pantallas gigantes que se instalarán en los teatros de las dos sociedades, cumpliendo también con las preceptivas medidas sanitarias.

Las dos entidades han habilitado un número de teléfono para hacer las reservas para acceder a sus salas:

Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva: 618093971

Unió Musical: 962780254