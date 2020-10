El alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha confirmado que ha dado positivo en covid-19. Está en aislamiento y confinado en casa desde hace días al presentar síntomas compatibles con el virus y mantendrá su cuarentena hasta que las autoridades sanitarias "lo consideren necesario".

El primer munícipe ha explicado en redes sociales que se encuentra bien y ha compartido una reflexión con sus seguidores, donde alerta de comportamientos comunes como darse la mano, no cumplir con la distancia de seguridad en las reuniones o coger el móvil de otro. "No nos podemos relajar ni nos podemos despistar. Nadie se puede culpar por contagiaese pero tenemos que hacer todo lo posible para que no pase", señala.