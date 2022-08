La Regidoria de Participacó Ciutadana de l'Eliana ha convidat, a través d'una carta dirigida als seus progenitors, a un total de 120 xiquets i xiquetes nascuts en 2021 a participar en la pròxima edició del ‘Bosc de la Benvinguda’.

El tradicional acte, que se celebra per sisé any consecutiu, tindrà lloc el dissabte 26 de novembre i en ell les i els infants plantaran el seu corresponent om senyalitzat amb el seu nom i data de naixement al Barranc El Mandor per a contribuir així a crear progressivament un espai natural on els arbres estiguen germanats amb les xiquetes i els xiquets elianers nascuts l'any anterior.

Les inscripcions per a participar en l'esdeveniment estan obertes fins al pròxim 30 de setembre. Els pares i mares hauran de completar i entregar el formulari a l'Ajuntament en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, o bé en el tràmit habilitat per a això en la Seu Electrònica. Per a més informació, les persones interessades poden contactar a través del telèfon 96 275 80 30 (ext. 131) o per correu electrònic a participacio@leliana.es.

Aquesta iniciativa, posada en marxa l'any 2017, contribueix a educar per a la convivència i pel respecte cap al medi ambient, “afavorint la transmissió de valors que fan que la nostra societat siga més cívica, responsable i solidària”, ha recordat l'edil de l'àrea Jorge Pérez Comeche.