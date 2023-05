Malestar en los partidos políticos de l'Eliana tras la convocatoria a última hora de un debate electoral previo a las elecciones municipales del 28M en el municipio, previsto en Radio Túria, la emisora del consistorio. Un debate presuntamente gestado a dos bandas, primero impulsado por Vox y luego por los socialistas, que acabó cristalizando en la convocatoria oficial por parte de la concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de l'Eliana. Además, esta cita se ha organizado tras otro percance en la campaña electoral, ya que la candidata del PP en el municipio, María José Marco, canceló en el último momento la entrevista que tenía pactada con el medio público. El debate ha sido finalmente suspendido tras 48 horas de dimes y diretes sobre la conveniencia de celebrarlo, la premura de su convocatoria y los posibles intereses a los que podría responder, ya que es la primera vez que se organiza un encuentro así desde 1995.

La concejalía de Comunicación hizo público ayer la suspensión de este encuentro a tenor de lo decidido en la reunión celebrada por los cinco partidos que iban a participar: PSPV, PP, Sumar l'Eliana-Acord per Guanyar y Els Verds-Podem y Vox, estos dos últimos sin representación municipal pero invitados a participar en el encuentro. Según explica el comunicado, "no alcanzaron un acuerdo", algo exigido en el documento remitido a principios de semana por el ayuntamiento, por el cual todos debían estar de acuerdo en celebrarlo.

"Aunque todas las formaciones han reconocido la dificultad para la celebración que conlleva la premura de tiempo, cuatro de ellas han mostrado su disposición a modificar sus agendas de campaña para poder celebrar el debate y una lo ha considerado un obstáculo insalvable". En este sentido, el comunicado continua asegurando que se ha propuesto que en los próximos comicios "se puedan alcanzar acuerdos con la antelación suficiente para poder llevar a cabo debates" para contrastar los programas electorales.

Sobre el terreno, y más allá de las formalidades, el malestar es palpable. En Sumar l'Eliana, el partido que declinó la invitación a debatir, explica su portavoz y candidata, Isabel Montaner, explica que no puede convocarse un encuentro de estas características 'pensat i fet', en la misma tarde en que hay un pleno municipal convocado y la comisión informativa. "La propuesta nos llegó el martes a las 14:30 horas, con 24 horas para firmarla y prepararnos los cinco bloques temáticos, ya cerrados y convenidos sin contar con los demás", lamenta.

En el seno de los socialistas no esconden el enfado: creen que el PP y Sumar l'Eliana "han hecho piña" porque "no se atreven a debatir". Aseguran que la convocatoria para debatir puede aplazarse al viernes, incluso ofreciendo las condiciones que decidan tanto en bloques como en tiempos. Defienden que no pactaron con Vox convocar este debate sino que la primera en proponerlo fue, precisamente, Ràdio Túria, el medio público que lo emitiría. También apuntan a la disposición de Els Verds de celebrarlo y, por último, Vox, que fue el partido que "oficializó" la propuesta del debate.

El PP y su candidata, Maria José Marco, sí que aceptó participar aunque con algunos reparos. De hecho, hace unos días suspendió la entrevista que tenía pactada con el medio local y que realizan todos los candidatos dentro de la programación oficial y electoral de la emisora, algo que tampoco sentó bien al resto de candidatos que sí se expusieron a los micrófonos.

La "improvisada" convocatoria de este debate lleva a pensar a algunas de las personas contactadas por este diario que podría responder a la necesidad de enfrentar al PSPV con el PP, ya que los populares no iban a ser escrutados en la entrevista como el resto y, por tanto, los socialistas no podrían enfrentar su programa.

Sea como sea, lo cierto es que la ciudadanía de l'Eliana -donde siempre ha gobernado el PSPV - no verá a los candidatos al ayuntamiento debatir sus propuestas electorales.