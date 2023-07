El PSPV en Benaguasil ha denunciado la retirada de su cartelería electoral, colocada anoche en los espacios habilitados, para colgar los del PP. Una situación confusa ya que anoche, tanto los socialistas como Compromís y Vox comenzaron la campaña electoral en la media noche, como es lo habitual, pese a carecer del reparto oficial de espacios que debe hacer el consistorio según la representación obtenida. Ya que no contaban con esta información, tomaron ellos los espacios, cada uno ciñéndose a sus porcentajes, como explica la portavoz socialista Rosa Peris.

Sin embargo, la sorpresa se ha producido esta mañana cuando todos los candidatos han sido retirados de estos paneles por parte de la brigada municipal. Peris explica que en su lugar, donde estaban los de la oposición "figuran los del PP, mientras que los nuestros han sido arrancados".

El PP no salió anoche a la cuelga de carteles porque, según explica el concejal Stephane Soriano, el reparto de paneles se entregó a la brigada a las 3 de la tarde del jueves, pero a esa hora ya no disponían de personas que dividieran los espacios para cada grupo político. Los populares, al ver que las zonas no estaban delimitadas, evitaron realizar la tradicional cuelga hasta esta mañana, cuando se ha hecho el reparto.

"No hay intencionalidad ninguna detrás, se ha avisado a cada partido político que se iba a realizar la separación de espacios", explica Soriano.

Sin embargo, en la oposición hay malestar al tener que volver a colgar de nuevo toda la publicidad. Peris lamenta que el consistorio tenía la obligación de dejar claros los espacios, y no lo hicieron ayer. Por eso, "presentearemos una denuncia a la Junta Electoral de Zona de Llíria", explica la portavoz.