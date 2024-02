El conocido cantautor y vecino de San Antonio de Benagéber, Nacho Mañó, ha sido designado por el Ayuntamiento para ser el pregonero de las Fiestas Patronales 2024 que se llevarán a cabo el próximo mes de agosto.

El músico y productor, conocido principalmente por su carrera desde 1988 como integrante del grupo Presuntos Implicados, reside desde 1990 en la urbanización de Colinas y ha sido recientemente distinguido con el premio de Honor de la Música que otorga el Institut Valencià de la Cultura (IVC).

Mañó, que será el encargado este verano de dar el pistoletazo de salida a las fiestas desde el balcón del ayuntamiento, ha dirigido grabaciones para artistas de la talla de Alejandro Sanz, Armando Manzanero, Niña Pastori, Joan Manuel Serrat o Miguel Bosé.

“En esta localidad han crecido mis hijas, tengo a mis amigos, a compañeros de profesión y he instalado mi propio estudio”, ha explicado el cantautor. Asimismo, Mañó ha asegurado que “pese a no haber nacido en San Antonio de Benagéber me siento parte de esta comunidad y estoy muy orgulloso y agradecido de que el Ayuntamiento me haya otorgado este privilegio”.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Eva María Tejedor, ha elogiado la designación del cantautor Nacho Mañó por “representar los valores arraigados de trabajo y esfuerzo de este municipio”. “Es un orgullo contar con uno de nuestros vecinos más internacionales para este papel destacado, el cual representa el talento de nuestros vecinos y su importante contribución a la cultura valenciana”, ha concluido la primera edil.