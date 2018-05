El exasesor jurídico de Aielo reclama por vía judicial más de 80.000 euros al consistorio

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit se ha visto obligado a recurrir al fondo de financiación a entidades locales para hacer frente a los 84.069 euros que reclama su abogado en los juzgados. El que durante casi ocho años fue asesor jurídico del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, ha recurrido a los tribunales para poder cobrar sus honorarios. Desde que José Luis Juan Pinter está al frente del consistorio, los gastos por servicios jurídicos del ayuntamiento de Aielo de Malferit ascienden a más de 280.000 euros entre 2009 y 2016, según los datos presentados en las liquidaciones de los presupuestos, ha denunciado el grupo municipal socialista, en la oposición.

Pero el pasado mes de noviembre la sorpresa fue mayor, ya que el ayuntamiento recibió una reclamación del juzgado de lo contencioso-administrativo que pide a Aielo de Malferit el pago de honorarios pendientes al exasesor y abogado municipal. El aviso remite una diligencia para que en el plazo de tres días se notificara al juzgado si se había formalizado el pago de los honorarios. En febrero de este año, el ayuntamiento de solicita al juzgado la suspensión del plazo para efectuar el pago de los 84.169 euros tras haber solicitado ayuda al Fondo de Financiación de las Entidades Locales, lo que supone solicitar al departamento que dirige el ministro Montoro un préstamo para afrontar el pago. A finales de abril, el juzgado ordenó al ayuntamiento que notificara la consignación del pago.

El portavoz socialista Juan Rafael Espí, ha presentado por registro de entrada tres peticiones de consulta del expediente (el 20 de febrero, el 15 de marzo y el 5 de abril) y no ha obtenido respuesta afirmativa por parte del alcalde, a pesar de que la ley le obliga a facilitar la información. Para el portavoz socialista, Juan Rafael Espí, estos hechos demuestran que Pinter «mintió en 2007 cuando afirmaba que no necesitaba asesores y que no quiere dar explicaciones de qué ha hecho y cómo ha gestionado el dinero de todos los ciudadanos de Aielo. Con estos más de 84.000 euros, sólo este último año, cuántas necesidades de los vecinos de Aielo su hubiesen podido cubrir en infraestructuras, servicios sociales, empleo...», lamenta Espí.

A pesar que en el pleno de 4 de julio de 2007 el alcalde justificó sus 4.487 brutos de sueldo mensual en que no necesitaba asesores por su «preparación administrativa», en noviembre contrataba a su primer asesor y en diciembre de 2008 a un segundo asesor por 12.000 euros.En principio, F.B.M. fue contratado como asesor de urbanismo, pero pronto asumió las funciones de asesor jurídico y abogado municipal en los procesos judiciales. En julio de 2013 y mediante resolución de alcaldia, Pinter nombró a F.B.M. abogado en el proceso por el que está siendo investigando en el juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Ontinyent por la plaza de su hermana, tal y como el portavoz socialista Juanra Espí reveló en el pleno del pasado 26 de abril, a lo que Pinter respondió que "era el abogado del ayuntamiento" evidenciando que es el Aielo de Malferit el que paga a sus abogados particulares, al menos en este caso.