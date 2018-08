Comencen les Festes Patronals a Alfarrasí

Alfarrasí començarà les seues festes demà dijous amb la reunió de totes les comparses, acompanyades per l'Agrupació Musical la Banda, per tal de realitzar el trasllat del Santíssim Crist de l'Agonia des de l'ermita santuari a l'Església Parroquial. A continuació, es celebrarà una ofrena de flors a la Verge dels Desemparats en la Plaça Major. La vetllada transcorrerà amb l'actuació de la orquestra Avalanxa. El dissabte, dia gran de les festes, a les huit del matí, els moros i cristians celebraran una diana. A les 12 serà la missa solemne en honor a Sant Roc i a les 19 hores l'Entrada de Bandes de Música. A continuació es celebrarà l'esperada Entrà de Moros i Cristians, un dels actes més esperats per a tota la població. L'orquestra Space Elephants serà l'encarregada d'amenitzar la revetlla festiva.



La recta final de les festes

E dimarts 21 serà l'ultim dia de festes, els actes de les quals s'han estés durant tot el mes. Pel matí hi haurà parc infantil en el Poliesportiu Municipal, mentre que de vesprada es podrà gaudir d'un tobogan aquàtic i piscina de boles per a tots els públics. Per finalitzar les festivitats cal destacar que la novena al Santíssim Crist de l'Agonia es celebrarà del 22 al 31 d'agost a les 20:00 h a l'església Sant Jeroni. Així, tot aquell que vulga pot acudir a les fetes patronals del municipi que aseguren tradició, festa i bon ambient amb actes per a totes les edats i per a tots els gustos.